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جنيف: قالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن القصف الروسي على عدة مناطق أوكرانية الاثنين "قد يمثل انتهاكًا" لقانون الحرب وجرائم حرب إذا تبيّن أن الأهداف المدنية استُهدفت عمدًا.

وقالت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان رافينا شمسداني للصحافيين في جنيف "نطلب من روسيا أن تتراجع عن أي تصعيد" للعنف.

وأضافت أن استهداف المدنيين والمواقع المدنية عمدًا "يرقى إلى مستوى جريمة الحرب" في أوكرانيا جرّاء قصف الاثنين.

وبحسب حصيلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، قُتل 12 شخصًا على الأقل وأُصيب أكثر من مئة شخص بجروح.

وتابعت شمسداني "نشعر بقلق بالغ من أن بعض الهجمات يبدو أنها استهدفت منشآت مدنية أساسية. تضرّرت أو دمّرت في ثماني مناطق العديد من البنى المدنية منها عشرات المباني السكنية والمنشآت المدنية الحيوية - منها 12 منشأة للطاقة على الأقلّ - ما يشير إلى أن هذه الضربات قد تكون انتهكت مبادئ احترام قوانين وأعراف الحرب بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأشارت إلى أن الأضرار التي لحقت بمحطات الكهرباء الرئيسية وخطوط الكهرباء قبل فصل الشتاء "تثير مخاوف جديدة بشأن حماية المدنيين ولا سيما التأثير على السكان الأكثر هشاشة".

ردًا على الهجوم "الإرهابي"

وجاء القصف الروسي الاثنين بصواريخ وطائرات مسيّرة روسية على أوكرانيا ردًا على الهجوم "الإرهابي" بحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي دمّر السبت جزءًا من الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014.

وتشير آخر حصيلة أوكرانية إلى وفاة 19 شخصًا وإصابة 105 أشخاص في أوكرانيا بعد قصف الاثنين.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء في الاجتماع الطارئ لمجموعة السبع عبر الفيديو والذي سيبدأ عند الساعة 12,00 بتوقيت غرينتش.