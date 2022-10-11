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كييف (أوكرانيا): تسببت ضربات روسية جديدة استهدفت منشآت للطاقة في منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط أوكرانيا بـ"دمار جسيم"، حسبما أعلن الثلاثاء حاكم المنطقة فالنتين ريزنيتشينكو.

وقال عبر شبكات التواصل الاجتماعي "أطلق الروس صواريخ على منشآت الطاقة في قطاعيْ بافلوغراد وكاميان: هناك دمار جسيم"، لافتًا إلى أن "العديد من القرى بدون كهرباء". وفي وقت سابق، استهدفت ضربات روسية منشآت للطاقة في غرب أوكرانيا.

وقالت القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني إن القوات الروسية أطلقت صواريخ على منطقتي ميكولايف وأوديسا الجنوبيتين، مما ألحق أضرارًا بالبنية التحتية لمنشآت الطاقة.

الحد من استهلاك الكهرباء

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الجيش قوله "خلال هجوم مكثف في النصف الأول من اليوم، أطلق العدو 16 صاروخًا عابرة ... على جنوب أوكرانيا. كما أرسل طائرتين انتحاريتين بدون طيار ضد مواقع البنية التحتية الحيوية".

وأضافت أنه "في أعقاب هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ، تضرر موقعان" في الجنوب الغربي في منطقة فينيتسا، وأصيب عاملان.

ودعت الحكومة الأوكرانية الثلاثاء السكان إلى الحد من استهلاك الكهرباء في أعقاب الضربات الروسية.

وكتب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال على تلغرام "اليوم سنطلب منكم الحد من استهلاك الكهرباء. أيضًا، خلال ساعات الذروة - من الساعة 5,00 مساءً حتى 11,00 مساءً - يرجى عدم تشغيل الأجهزة كثيفة استهلاك الطاقة".