قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



تستيقظ بريطانيا ببطء على الحقيقة المرة: لقد تركنا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكثر فقرًا ووحدة.

إيلاف من بيروت: في افتتاحية "غارديان" البريطانية، كتب جون هاريس عما آلت إليه بريطانيا بعد بريكست. قال: "ليس من المستغرب تمامًا أن يقول الناس إنهم قلقون وخائفون. تحدث البعض عن أطفال بالغين مرعوبين فجأة من أن الرهن العقاري بعيد المنال؛ وتحدث آخرون عن عادة جديدة مقلقة تتمثل في استخدام كميات قليلة من الغاز والكهرباء".

أضاف: "قالت جولي، التي تعمل في فرع شركة Boots في وسط المدينة: "إنني أفتقد بوريس فقط"، وأخبرتني أنها اعتادت منذ فترة طويلة على المحادثات مع عملائها حول استحالة تكاليف معيشتهم. كما رأت هي وعدد قليل من الأشخاص الآخرين، نجحت جونسون في إدارة برنامج التطعيم الخاص بكوفيد، وجلب بعض الإثارة والفكاهة إلى عالم السياسة الممل، الذي عاد الآن إلى الرتابة. عبروا أيضًا عن شيء سمعته عدة مرات مؤخرًا: اعتقاد بأنه كان يمثل الأمل الأخير لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بطريقة ما يفتح الطريق أمام بلد أكثر سعادة وازدهارًا، وهو حلم مات عندما غادر جونسون داونينغ ستريت".

من الواضح، بحسب هاريس، أن هذا رأي كريم للغاية لرجل قال نفس عدد الأكاذيب التي تخدم مصالحه في مغادرة الاتحاد الأوروبي كما بشأن معظم الأشياء الأخرى. ربما يكون في قلب بعض الولع الدائم تجاهه رفض الكثير من الناس الاعتراف بأنهم تعرضوا للخداع. لكن هذه النظرة للحياة قبل جونسون وبعده تسلط الضوء على أمر يستقر الآن بين جميع مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باستثناء أشدهم تشددًا: إدراك هادئ بأن كل تلك الرؤى المتفائلة للحياة خارج الاتحاد الأوروبي لن تتحقق. وبما أن البريطانيين هم بريطانيون، فإن هذه ليست مسألة غضب واسع النطاق بعد".

خطة هزلية

يضيف هاريس: "لدى ليز تراس خطة هزلية: إلقاء اللوم على التحالف المناهض للنمو لمدة 12 عامًا من فشل حزب المحافظين. بغض النظر عمن يلومه الناس على مأزقنا الحالي، هناك حقيقة واحدة لا مفر منها. المستقبل الذي صدقه 17 مليون ناخب قبل ست سنوات انهار الآن. في صيف عام 2016، دعونا لا ننسى أن جونسون ومايكل غوف والنائبة العمالية السابقة جيزيلا ستيوارت وضعوا أسماءهم معًا في مقال في "ذا صن" أصر على أنه بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ستكون الضرائب أقل، وسيكون لدينا المزيد من الأموال للإنفاق على أولوياتنا، وستكون الأجور أعلى وستكون فواتير الوقود أقل".

بعد مرور عام، أكد جاكوب ريس موغ - الذي لا يزال يحاول اكتشاف "فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" غير المكتشفة - لأي شخص قد يستمع إلى أن مغادرة الاتحاد الأوروبي ستفتح الطريق أمام طعام أرخص كثيراً، وبالتالي زيادة دخل الناس المتاح. لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الشيء الوحيد الذي كشف عن استحالة تحقيق تلك الأحلام، لكن هذا ليس هو الهدف: كان تقديم وعود من هذا القبيل أمرًا غبيًا وخطيرًا، وقد بدأنا الآن في التعايش مع العواقب.

بالنسبة إلى تراس وحكومتها، ثبت أن سياسة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مستحيلة. إنهم يريدون أن تعني الحياة خارج الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الدارويني، وخفض الإنفاق العام، ودولة رفاهية أصغر - وهو ما لم يعتقد الملايين أنهم كانوا يصوتون له في استفتاء 2016، ولا ما قدمه المحافظون في الانتخابات التالية. وفي الوقت نفسه، محاولة التملص من قيود خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي لا نهاية لها في السعي لتحقيق النمو تهدد بربط الحكومة بالعقد.

تناقضات مماثلة

بالنظر إلى رفضه الطويل الأمد للتشكيك في خروجنا من الاتحاد الأوروبي، يواجه حزب العمال بعض التناقضات المماثلة، لكن يبدو أنه يحاول مبدئيًا إيجاد طريقة للخروج. واحدة من أكثر اللحظات إثارة في الأسبوعين الماضيين للمسرح السياسي حدثت خلال خطاب مؤتمر كير ستارمر في ليفربول، عندما ذكر ستارمر بالفعل كلمة "بريكست"، وتحدث مبدئيًا عما تعنيه مصائب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لوجهة نظر الناس إلى السياسة. قال إن العديد ممن صوتوا لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فعلوا ذلك لأنهم أرادوا "سيطرة ديمقراطية على حياتهم ... فرص للجيل القادم، والمجتمعات التي يشعرون بالفخر بها، والخدمات العامة التي يمكنهم الاعتماد عليها". كانت هذه قراءة ملونة قليلًا للتاريخ الحديث، لكنها كانت صحيحة تقريبًا. أضاف: "سواء صوتت بالمغادرة أو البقاء، فقد خُذلت".

يختم جون هاريس مقالته: "إذا كانت خيبة الأمل والاستياء المتزايدة ستعني ببساطة التحول الدقيق من حزب المحافظين إلى حزب العمال، فهذه مسألة أخرى. أدت الأكاذيب التي رواها توني بلير عن حرب العراق دورها في نهاية المطاف في الأزمة الضخمة للثقة العامة التي أدت إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفي التدفق السياسي اللامتناهي الذي أعقب ذلك. الآن، يتم الكشف عن خداع 2016 في بيئة سياسية أكثر سمية، مليئة بنظرية المؤامرة والاستقطاب. على أي شخص يفترض أن مزاج السخرية والخوف والآمال المحطمة سيضع السياسة في الطريق الصحيح أن يفكر ربما في الأحداث الأخيرة في إيطاليا والسويد وفرنسا، إنه ذلك الحنين الفوري إلى أسلوب القيادة المتهور والاستبدادي الذي جمعه جونسون مع مظاهره الأكثر استعراضًا.