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واشنطن: اعلن وزراء المال في دول مجموعة السبع في بيان مشترك الاربعاء إثر اجتماع في واشنطن أن المجموعة ستواصل دعم أوكرانيا "ما دام ذلك ضروريا" في مواجهة الغزو الروسي وتداعياته الاقتصادية.

كذلك، أكد الوزراء مواصلة العمل على آلية تتيح فرض سقف لأسعار النفط الروسي في شكل ملموس، مرحبين بانضمام استراليا الى الدول الداعمة لهذه الخطوة التي تهدف الى الحد من قدرة الكرملين المالية على الاستمرار في النزاع.