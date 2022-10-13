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بيروت: أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الخميس، جلسة انتخاب رئيس جديد للدولة إلى 20 أكتوبر الحالي، بعد فشل مجلس النواب في تأمين النصاب القانوني المطلوب.

وهذه المرة الثانية التي يفشل فيها البرلمان في انتخاب رئيس جديد بعدما لم يظهر فائز واضح خلال الجلسة الأولى في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وعند الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي، قرع الجرس في مجلس النواب، إلا أنه لم يدخل إلى القاعة العامة أكثر من 73 نائباً، وعليه، أعلن بري رفع الجلسة إلى 20 الحالي.