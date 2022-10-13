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طهران: منح المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي عفوا أو تخفيفا للعقوبة يشمل زهاء 1900 سجين في إيران لحلول مناسبات دينية، بحسب ما أفادت مصادر رسمية الخميس.

ووافق خامنئي على "اقتراح العفو والتخفيف من عقوبات 1862 شخصاً من المحكومين في المحاكم العامّة ومحاكم الثورة الإسلاميّة، والمؤسسة القضائيّة التابعة للقوّات المسلّحة والتعزيرات الحكوميّة"، وفق ما أفاد موقعه الالكتروني، وذلك لمناسبة ذكرى مولد النبي محمد وولادة الإمام جعفر الصادق، سادس الأئمة المعصومين لدى الشيعة.

وتحيي الجمهورية الإسلامية المناسبتين الجمعة في اليوم نفسه.

وأوضح موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، أن من بين المشمولين بالعفو، 95 امرأة و123 من المحكومين في قضايا أمنية. كما طال العفو 13 من المحكومين بالاعدام.

ويصدر خامنئي سنويا أكثر من عفو عن محكومين لا سيما تزامنا مع المناسبات الدينية أو الوطنية، بناء على اقتراح من رئيس السلطة القضائية.