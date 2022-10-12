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باريس: أعلن الرئيس ايمانويل ماكرون الأربعاء أن فرنسا تقف "الى جانب" المتظاهرين في إيران، مع استمرار موجة الاحتجاجات في هذا البلد والتي تواجه بقمع شديد.

وردا على سؤال خلال مقابلة على قناة فرانس 2، أبدى ماكرون "إعجابه" بـ"النساء والشباب" الذين يتظاهرون منذ وفاة الشابة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من اعتقالها لدى شرطة الأخلاق في طهران، معتبرا أن هؤلاء المتظاهرين يحملون "الطابع الكوني لقيمنا".

إدانة القمع

وشدد على "أننا نقف الى جانب النساء والرجال الذين يناضلون من أجل هذه القيم"، مؤكدا "الدفاع عما يحصل في إيران ودعمه".

وقال "في شكل واضح جدا، إن فرنسا تدين القمع الذي يمارسه النظام الإيراني اليوم".

كذلك، وصف الفرنسيين الخمسة المعتقلين في إيران بأنهم "رهائن".

مواجهات

وأطلقت قوات الأمن الإيرانية الأربعاء النار لتفريق محتجين على وفاة مهسا أميني بحسب منظمات حقوقية أكدت إحداها أن قمع حركة الاحتجاجات أسفر حتى الآن عن سقوط 108 قتلى على الأقل.

وخلال الاحتجاجات التي عمت البلاد، عمدت شابات وطالبات جامعات وتلميذات مدارس إلى خلع حجابهن ومواجهة قوات الأمن في الشارع.

وقُتل ما لا يقل عن 28 طفلا في حملة قمع الاحتجاجات ويحتجز كثيرون في سجون للبالغين، وفقا لمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد والخارج.