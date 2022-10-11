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باريس: أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين عن "قلقه البالغ" حيال الضربات الصاروخية الروسية الأخيرة على أوكرانيا، متعهّداً زيادة الدعم العسكري الفرنسي لكييف.

وقال الإليزيه في بيان إنّ "الرئيس تحدّث عن قلقه البالغ حيال الضربات التي أودت بضحايا مدنيين ... وأكّد على دعمه التامّ والكامل للرئيس زيلينسكي والتزام فرنسا زيادة دعمها لأوكرانيا، بما يتوافق مع الاحتياجات التي عبّرت عنها كييف، بما في ذلك في مجال المعدّات العسكرية".

وظهر الإثنين قال ماكرون خلال زيارة إلى مايين (شمال شرق) إنّ "الضربات المتعمّدة التي تشنّها روسيا على كامل الأراضي الأوكرانية وضدّ مدنيين تمثّل تغييراً عميقاً في طبيعة هذه الحرب".

وأضاف أنّه حالما يعود إلى باريس سيجمع مستشاريه الدبلوماسيين والعسكريين المعنيين بالملف الأوكراني من أجل "تقييم" الوضع بعد هذا القصف الصاروخي غير المسبوق منذ أشهر عدّة.

وليلاً، أكّد الإليزيه أنّ مجلس دفاع مصغّراً عُقد مساء الإثنين برئاسة ماكرون على مدى ساعة ونصف الساعة بحضور وزيري الخارجية كاثرين كولونا والجيوش سيباستيان ليكورنو.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنّه خلال هذا الاجتماع اتّخذ ماكرون "إجراءات جديدة لدعم أوكرانيا عسكرياً وتلبية احتياجات سكّانها".