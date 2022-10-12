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باريس: اعلن الرئيس ايمانويل ماكرون في مقابلة الأربعاء مع قناة "فرانس 2" أن فرنسا ستزود أوكرانيا أنظمة دفاع مضادة للطائرات.

وقال "سنقدم رادارات، أنظمة صواريخ (مضادة للطائرات) لحماية (الأوكرانيين) من الهجمات، وخصوصا لحمايتهم من هجمات الطائرات من دون طيار".

ورأى أن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أن يعود الى طاولة" المفاوضات.

وقال: قبل كل شيء، على بوتين أن يوقف هذه الحرب ويحترم وحدة أراضي أوكرانيا ويعود الى طاولة المفاوضات"، مؤكدا أنه لا يريد اندلاع "حرب عالمية".