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جنيف: أعرب المفوّض الجديد لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن قلقه إزاء الصراع المتصاعد في أوكرانيا، في الوقت الذي تسلّم فيه منصبه الإثنين، حيث أصرّ على ضرورة حماية المدنيين.

وقال المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك للصحافيين في جنيف في أول يوم له في عمله "أيّ تصعيد في الحرب مقلق للغاية بالنسبة إلينا، وهو ما يحدث في أوكرانيا".

وتعرّضت كييف في وقت سابق الاثنين لوابل من الهجمات من قبل ما وصفها مكتب الرئيس الأوكراني بأنّها "طائرات انتحارية بدون طيار".

وجاءت هذه الهجمات بعد أسبوع على قيام روسيا بشنّ حملة قصف صاروخي على العاصمة الأوكرانية وعلى مدنٍ في جميع أنحاء البلاد.

أمر بالغ الأهمية

وقال تورك الذي يخلف الرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشليه على رأس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "لقد تلقّينا تقارير من زملائنا على الأرض بشأن هذه الهجمات بالطائرات بدون طيار".

وأضاف "من المهم للغاية عدم استهداف المواقع المدنية والمدنيين"، محذّراً من أنّ "هذا صعب للغاية في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان".

وأكد تورك، وهو مواطن نمساوي أمضى معظم حياته المهنية داخل منظومة الأمم المتحدة، أنّ احترام القانون الدولي "أمر بالغ الأهمية".

وقال "النداء الكبير هو لوقف التصعيد وإيجاد السبل والوسائل لاحترام القانون الدولي".

وأضاف "في النهاية، يتعلّق الأمر بالبشر الذين لا يشاركون في الحروب، ويحتاجون إلى الحماية".