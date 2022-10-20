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بوتراجايا (ماليزيا): تنظم ماليزيا انتخابات تشريعية مبكرة لتجديد أعضاء البرلمان في 19 تشرين الثاني/نوفمبر على ما أعلنت اللجنة الانتخابية في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا الذي عرف ثلاث حكومات في أربع سنوات.

وقال رئيس اللجنة عبد الغني صالح لصحافيين "حدد موعد الانتخابات في 19 تشرين الثاني/نوفمبر".

وكانت الانتخابات المقبلة مقررة في أيلول/سبتمبر 2023 إلا ان رئيس الوزراء اسماعيل صبري يعقوب تعرض لضغوط كبيرة من حزبه المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة (أمنو) لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة أملا في تعزيز غالبيته الضئيلة جدا.

وأعلن في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر حل البرلمان فاتحا الباب أمام إجراء انتخابات مبكرة.

وتشهد ماليزيا عدم استقرار سياسي متكررا منذ انتخابات العام 2018 التي أوصلت إلى الحكم رئيس الوزراء الإصلاحي مهاتير محمد متغلبا على حزب أمنو الذي كان يحكم البلاد منذ أكثر من 60 عاما.

وقد عاقب الناخبون حينها رئيس الوزراء نجيب رزاق الضالع في اختلاس مليارات عدة من الدولارات من صندوق 1MDB السيادي. وقد أدين وسجن بعد ذلك.

إلا ان حكومة مهاتير محمد خسرت الغالبية بعد 22 شهرا على توليها السلطة وقد توالى مسؤولون عدة على الحكم مع عودة ائتلاف أمنو المهيمن.