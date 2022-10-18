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إيلاف من لندن: يعتقد معظم البريطانيين أن حزب العمال سيفوز في الانتخابات العامة المقبلة، حسب استطلاع أجرته يوغوف - YouGov.

وتظهر نتائج الاستطلاع الجديد أن 60٪ من الجمهور يتوقعون فوز حزب العمال بينما يعتقد 18٪ فقط أن حزب المحافظين سيفوز إذا أجريت الانتخابات.

في غضون ذلك، قال 23٪ من الناس إنهم غير متأكدين من الحزب الذي سيفوز.

وفي وقت سابق، قال استطلاع جديد من YouGov، وشمل 530 عضوًا من حزب المحافظين اليوم الثلاثاء وأمس الإثنين لإبداء آرائهم، ووجد أن حوالي 83 ٪ من مؤيدي المحافظين المدفوعين شعروا أن ليز تراس كانت تعمل بشكل سيئ، مع 15 ٪ فقط قالوا إنها تعمل بشكل جيد.

ووجد الاستطلاع أيضًا أن ما يقرب من 40٪ من الأعضاء الذين صوتوا لصالح تراس في سباق القيادة يريدون منها الآن أن تذهب.

اعتذار

واعتذرت رئيسة الوزراء عن الفوضى الاقتصادية التي أعقبت ميزانيتها المصغرة التي تخلت عنها بالكامل لكنها أصرت على أنها ستقود حزب المحافظين في الانتخابات المقبلة.

ويعتقد غالبية أعضاء حزب المحافظين أن تراس يجب أن يستقيل الآن، بينما يرى أكثر من 80٪ من أعضاء الحزب أن ليز تراس تقوم بعمل سيئ، حيث قال 55٪ إنها يجب أن تتنحى عن منصب زعيمة.

وقالت رئيسة الوزراء، متحدثة للمرة الأولى بعد إلغاء جميع التخفيضات الضريبية تقريبا المعلن عنها في الميزانية المصغرة للشهر الماضي: "إنني أدرك أننا ارتكبنا أخطاء".

وأضافت: "أنا آسفة لهذه الأخطاء، لكنني أصلحت تلك الأخطاء. لقد عينت وزير خزانة جديداً، وأعدنا الاستقرار الاقتصادي والانضباط المالي. وما أريد فعله الآن هو الاستمرار وتقديمه للجمهور".

وأكدت تراس: "لقد تم انتخابنا في بيان عام 2019، وأريد الاستمرار وتقديم ذلك."