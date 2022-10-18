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إيلاف من لندن: اعتذرت رئيسة الوزراء البريطانية عن "الأخطاء" التي ارتكبتها في الأسابيع القليلة الأولى من توليها المنصب، لكنها أصرت على أنها ستقود حزب المحافظين في الانتخابات العامة المقبلة.

وقالت رئيسة الوزراء ليز تروس، متحدثة للمرة الأولى بعد إلغاء جميع التخفيضات الضريبية تقريبا المعلن عنها في الميزانية المصغرة للشهر الماضي: "إنني أدرك أننا ارتكبنا أخطاء".

أصلحنا الأخطاء

واضافت: "أنا آسفة لهذه الأخطاء، لكنني أصلحت تلك الأخطاء. لقد عينت وزير خزانة جديداً، وأعدنا الاستقرار الاقتصادي والانضباط المالي. وما أريد فعله الآن هو الاستمرار وتقديمه للجمهور".

وأكدت تراس: "لقد تم انتخابنا في بيان عام 2019 ، وأريد الاستمرار وتقديم ذلك."

وقال وزير الخزانة الجديد جيريمي هانت إنه يعتقد أن ليز تراس ستظل رئيسة للوزراء في عيد الميلاد (الكريسماس)، على الرغم من دعوة خمسة نواب محافظين علانية لها بمغادرة المنصب.

وإذ ذاك، قالت رئيسة الوزراء البريطانية لـ(بي بي سي): "أردت أن أتحرك لمساعدة الناس في فواتير الطاقة الخاصة بهم للتعامل مع قضية الضرائب المرتفعة ، لكننا ذهبنا بعيدًا وبسرعة كبيرة. لقد أقرت بذلك".

وقالت تراس إن الاعتراف بالأخطاء كان "علامة على وجود سياسي نزيه". وأضافت: "أنا عالقة الآن كوني انتخبت لتقديم أداء لهذا البلد" ، مضيفة: "سأقود المحافظين إلى الانتخابات العامة المقبلة".

إنقاذ المنصب

يذكر أن تراس تكافح لإنقاذ رئاستها للوزراء بعد أن مزق وزير الخزانة الجديد جيريمي هانت الجزء الأكبر من الاستراتيجية الاقتصادية التي أوصلتها إلى منصب رئيس الوزراء قبل ستة أسابيع فقط.

وأصبحت تراس رئيسة الوزراء بعد فوزها في مسابقة قيادة حزب المحافظين على خلفية الوعود بخفض الضرائب بشكل كبير وتعديل الوضع الراهن في وزارة الخزانة.

لكنها تعرضت للإذلال بسبب مجموعة من المنعطفات بعد أن أطلقت ميزانيتها المصغرة لخفض الضرائب العنان لاضطراب في الأسواق المالية ، مما أدى إلى انخفاض الجنيه مقابل الدولار ، وارتفاع معدلات الفائدة والرهن العقاري ، ودفع بنك إنكلترا للتدخل.