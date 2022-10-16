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إيلاف من لندن: بدأ الحديث يخرج إلى العلن عن ضرورة مغادرة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس للسلطة، مع مناقشة مجلس العموم يوم غد الإثنين، لعريضة تدعو إلى انتخابات عامة فورا.

وتضم العريضة الداعية لإجراء انتخابات برلمانية، ما يزيد عن 618792 توقيعًا، وهو عدد يتجاوز بكثير العدد المطلوب لإثارة نقاش في مجلس العموم.



وردا على الحملة، قالت الحكومة: "المملكة المتحدة ديمقراطية برلمانية وحزب المحافظين يظل حزب الأغلبية. وقد تعهد رئيس الوزراء بضمان الفرص والازدهار لجميع الناس والأجيال القادمة".

وطوال عطلة نهاية الأسبوع، أثار نواب حزب المحافظين الشكوك - في السر والعلن - حول ما إذا كانت ليز تراس ستكون قادرة على البقاء كرئيسة للوزراء.

قواعد الخلافة



وقال عضو برلماني كبير من حزب المحافظين من أن القواعد التي تحافظ على سلامة ليز تراس كزعيمة للحزب لمدة عام على الأقل قد يتم التخلي عنها إذا دعم عدد كاف من نواب حزب المحافظين مثل هذه الخطوة.

وقال السير جيفري كليفتون براون، أمين لجنة عام 1922 المنبثقة عن حزب المحافظين، وهي المختصة بانتخاب زعيم الحزب لبرنامج إذاعة بي بي سي راديو 4: "بالطبع لدينا القدرة على تغيير القواعد".

وأضاف: هذه اللجنة مسؤولة عن إدارة مسابقات قيادة حزب المحافظين. إذا أراد أعضاء البرلمان المحافظين التخلص من زعيمهم الحالي - كما رأينا مع بوريس جونسون - فإن اللجنة تجمع الأصوات للقيام بذلك.

تصويت ثقة



واشار إلى أنه يمكن إجراء تصويت على الثقة من قبل 15٪ من نواب حزب المحافظين الذين يرسلون خطابات يطلبون فيها مثل هذا الاستطلاع.

ومع ذلك، نظرًا لأن تراس أصبح زعيمًا الشهر الماضي فقط ، تنص القواعد الحالية على أنه لا يمكن إجراء مثل هذا التصويت حتى سبتمبر 2023.

لكن كليفتون براون أوضح أن تغيير القاعدة يجب أن تدعمه "أغلبية كبيرة" من النواب المحافظين ، محذرة من أن هذا سيكون بمثابة لحظة "خطيرة للغاية".

عليها ان تذهب



وعلى صلة، قال ضابط السلوك السابق في حزب المحافظين إن تراس بحاجة إلى إقناع النواب بأنها قادرة على أداء وظيفتها. وقال إنه من غير المرجح أن تقود ليز تراس المحافظين إلى الانتخابات المقبلة إذا لم تستطع إقناع حزبها بأنها على مستوى المنصب.

وقال النائب المحافظ أندرو ميتشل لـ(بي بي سي) إذا كانت رئيسة الوزراء غير قادرة على القيام بذلك "فأنا أخشى أن عليها أن تذهب". وقال: "من الواضح الآن وقوع أخطاء كبيرة"، مضيفًا أن الميزانية المصغرة كانت "انتصارًا للأيديولوجيا على الواقع ، والواقع على المكاسب".



وقال ميتشل إن الهدف الرئيسي لوزير الخزانة الجديد جيريمي هانت هو التأكد من أن السياسة النقدية والمالية - أي بنك إنكلترا ووزارة الخزانة - "تعمل معًا لسحق التضخم".

وأضاف النائب ميتشل، الذي قاد حملة جيريمي هانت لقيادة حزب المحافظين في عام 2019 ، أنه يعتقد أن هانت كان "الرجل المناسب" لطمأنة السوق.

إدارة الخلافة



وعلى صلة، قال الوزير السابق كريسبين بلانت للقناة الرابعة "انتهت اللعبة" بالنسبة لرئيسة الوزراء، وكان السؤال الآن فقط "كيف تدار الخلافة". وبحسب ما قال، فإن تصريحاته جعلته أول نائب برلماني يقول إن رئاسة تراس للوزراء لا يمكن أن تستمر.

وردا على سؤال حول كيفية التخلص من تراس، قال بلانت: "إذا كان هناك ثقل في الرأي في الحزب البرلماني يجب أن يكون لدينا تغيير ، فسيتم تنفيذه.

رئيسة بالإسم



ومن جانبه، قال وزير الخزانة السابق عن حزب المحافظين جورج أوزبورن للقناة الرابعة إن ليز تروس لن تتمكن على الأرجح من البقاء كرئيسة الوزراء حتى عيد الميلاد، لأنها ستصبح رئيسة وزراء "بالاسم فقط".

وقال النائب البارز في حزب المحافظين روبرت هالفون لشبكة (سكاي نيوز) إنه كانت هناك "قصة رعب تلو الأخرى" في ظل رئاسة تراس، موضحًا أنه لم يكن يدعو رئيس الوزراء للتنحي ولكن يجب أن تتحسن الأمور.



وقال توبياس إلوود، وزير الدولة السابق لشؤون الدفاع السابق ، إن "التجربة الأيديولوجية والاقتصادية" لرئيس الوزراء قد باءت بالفشل

ومن جانبها، قالت أليسيا كيرنز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، لإذاعة (تايمز) إن مسألة ما إذا كان يجب على رئيس الوزراء أن يقول في هذا المنصب "صعب للغاية".

