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إيلاف من لندن: دافع وزير الخارجية البريطاني عن الخطط االاقتصادية لرئيسة الوزراء ليز تروس، وقال إن محاولات التخلص منها ستكون "فكرة كارثية سيئة".

وكانت هناك تكهنات بأن السيدة تروس يمكن أن تُجبر على ترك منصبها من قبل أعضاء البرلمان المحافظين إذا لم تغير مسارها.

وقال جيمس كليفرلي إن رئيسة الوزراء التي تسلمت مهماتها قبل 37 يومًا، خلفا لبوريس جونسون، الذي أجبره وزراء حكومته على ترك منصبه بعد سلسلة من الخلافات السياسية، ستلتزم بخططها على الرغم من تضارب مواقف حزب المحافظين بشأن التخفيضات الضريبية.

الميزانية المصغرة

أضاف وزير الخارجية أن حقيقة أن ميزانية ليز تراس المصغرة، التي أشعلت اضطرابات السوق، وفاجأت بعض الناس "ليس خطأها". ودافعت تراس مرارًا عن التخفيضات الضريبية المقترحة التي تم تحديدها الشهر الماضي.

لكن كليفرلي دافع عن نهجها، قائلاً لبرنامج Today على إذاعة بي بي سي Radio 4 أن تغيير القيادة لن يبشر بالخير بالنسبة للمملكة المتحدة "سياسيًا ولكن أيضًا اقتصاديًا".

وعندما سئل عما إذا كانت الحكومة ستجري أي تغييرات لكسب نواب حزب المحافظين المتمردين، قال كليفرلي إن "الخطة هي تنمية الاقتصاد".

تحفيز النمو

وجادل بأن الطريقة الوحيدة لمواجهة "الرياح الاقتصادية المعاكسة القوية والسلبية" التي تعصف بالمملكة المتحدة هي من خلال تحفيز النمو.

وقال كليفرلي إن الحكومة ستتخذ "قرارات مهنية وصعبة" بشأن الإنفاق ، مضيفًا "لن نقطع الخدمات العامة" لكن بعض المناطق ستشهد "نموًا قريبًا من التضخم".

وتسببت الميزانية المصغرة التي قدمها وزير الخزانة كواسي كوارتنغ في 23 سبتمبر، والتي تضمنت 45 مليار جنيه استرليني من التخفيضات الضريبية الممولة عن طريق الاقتراض، في اضطراب الأسواق المالية ودفعت بنك إنجلترا للتدخل لحماية صناديق التقاعد.

حزمة الاقتراض

ومن المقرر أن يحدد وزير الخزانة كيفية تمويل حزمة الاقتراض وخفض الديون في 31 أكتوبر.

وستتم مراقبة بيان وزير الخزانة عن كثب من قبل الأسواق ونواب حزب المحافظين عندما يقررون ما إذا كانوا سيدعمون أجندة خفض الضرائب الخاصة بالسيدة تراس.

لكن رئيسة الوزراء، تواجه دعوات متزايدة داخل حزبها لإلغاء كل أو جزء من برنامجها الاقتصادي لدعم الوضع الاقتصادي للمملكة المتحدة قبل شتاء صعب.

بعد جلسة عاصفة من أسئلة رئيس الوزراء في مجلس العموم، يوم الأربعاء ، حضرت السيدة تراس اجتماعًا لنواب حزب المحافظين، بعضهم انتقد سياساتها الاقتصادية.

لجنة 1922

وقالت مصادر في القاعة في اجتماع لجنة عام 1922 وهي الأكثر أهمية في حزب المحافظين الحاكم، إن النائب عن حزب المحافظين روبرت هالفون اتهم تراس بـ "إهانة أصحاب الياقات الزرقاء المحافظة".

وقالت بي بي سي إن النائب هالفون أبلغها أن سجل الحزب على مدى السنوات العشر الماضية تضمن أشياء مثل تعزيز التلمذة الصناعية والأجور المعيشية، في حين أنها خفضت الضرائب على أصحاب الملايين وأرادت خفض المساكن والمزايا المعقولة التكلفة.

يذكر أن رئيسة الوزراء كانت نفت أمام مجلس العموم يوم الأربعاء في جلسة سؤال رئيس الوزراء PMQs أنها كانت تخطط لخفض الإنفاق العام، قائلة إن الحكومة ستركز بدلاً من ذلك على خفض الديون "من خلال التأكد من أننا ننفق المال العام بشكل جيد".

وقال أحد أعضاء البرلمان الذي أيد السيدة تراس في سباق قيادة حزب المحافظين إن رئيسة الوزراء أقرت خلال الاجتماع بأنه كان بإمكانها تمهيد الطريق بشكل أفضل لسياساتها الأخيرة.