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إيلاف من لندن: اختتم مؤتمر حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، فعالياته في مدينة بيرمنغهام، وحذرت زعيمته رئيسة الحكومة من أن حجم التحدي الذي تواجهه حكومتها "هائل".

وقالت ليز تروس، مع تعهد لـ"بناء بلدنا للعصر الجديد" مخاطبة المؤتمر، اليوم الأربعاء، إنها ستمضي قدمًا في خطتها الاقتصادية ، قائلة إن "الوضع الراهن ليس خيارًا" واضافت إنه مع وزير الخزانة "في حالة تأهب" فيما يتعلق بالسياسة النقدية ، لكنها اعترفت بأن الإجراءات قد تسبب "اضطرابًا".

لا تصريحات سياسية

ولم تصدر رئيسة الوزراء أي تصريحات سياسية جديدة، في خطابها الذي جاء على خلفية الاضطرابات المالية والسياسية

وصعدت ليز تروس إلى المسرح لإلقاء الخطاب على صوت حركة الفرقة الموسيقية M People's 90s الكلاسيكية (Moving on Up)، لكن مؤسس المجموعة قال بعد ذلك إنه لا يريد استخدامها.

وكانت الفرقة الموسيقية الراقصة تأسست عام 1990 وحققت نجاحًا خلال معظم التسعينيات، حملت اسمها M People من الحرف الأول من الاسم الأول لعضو الفرقة مايك بيكرينغ الذي شكل المجموعة.

مقاطعة غرينبيس

كما قاطع متظاهرو غرينبيس خطاب رئيسة الوزراء لفترة وجيزة ، وسرعان ما أخرجهم حراس الأمن من القاعة.

وتواجه تراس ضغوطًا متزايدة من كبار حزب المحافظين بسبب رفضها الالتزام بزيادة الفوائد بما يتماشى مع التضخم، لم تتطرق إلى هذا في خطابها. لكن الاجتماع السنوي شابه التحول الدراماتيكي الذي قام به وزير الخزانة كواسي كوارتنغ على جزء كبير من ميزانيته المصغرة - التخفيضات الضريبية لأصحاب الدخل المرتفع - والاضطراب اللاحق في السوق.

وقالت تراس إن حجم التحدي "هائل" على وقع الحرب في أوروبا، وتداعيات فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية. وقالت إن هذا هو سبب حاجتنا للقيام بالأشياء بشكل مختلف في المملكة المتحدة.

وأضافت رئيسة الوزراء: "كما أظهرت الأسابيع القليلة الماضية ، سيكون الأمر صعبًا. كلما كان هناك تغيير ، كان هناك اضطراب. لن يكون الجميع مؤيدين. لكن الجميع سيستفيد من النتيجة، نعمل على اقتصاد متنام ومستقبل أفضل."

أولويات

وقالت تراس إن الحكومة لديها خطة واضحة "لدي ثلاث أولويات لاقتصادنا: النمو والنمو والنمو". واضافت بأنه سيتم تخفيض العبء الضريبي وأن حزب المحافظين "سيكون دائمًا طرف الضرائب المنخفضة".

وقالت "إن تخفيض الضرائب هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله أخلاقيا واقتصاديا. اخلاقيا لأن الدولة لا تصرف مالها وهي تنفق على الناس ومن الناحية الاقتصادية ، لأنه إذا احتفظ الناس بالمزيد من أموالهم الخاصة ، فسيكون مصدر إلهام لهم للقيام بالمزيد مما يفعلونه بشكل أفضل. هذا ما يدعم نمو الاقتصاد."

وتابعت رئيسة الحكومة البريطانية بان المزيد من التدخل الحكومي يجعل الناس يشعرون بأنهم أصغر ويعني أنك "تشعر أنه من غير المجدي العمل لساعة إضافية، والذهاب إلى وظيفة أفضل".

وقالت تراس إنه سيتم تخفيض رسوم الدمغة، وستتم مراجعة ارتفاع التأمين الوطني الشهر المقبل، ووقف رفع ضريبة الشركات، وخفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل".

خفض الضرائب

وتحدثت رئيسة الوزراء عن تراجعها عن قرار خفض معدل ضريبة الدخل 45 بنسًا وقالت إنه كان مصدر إلهاء. واعترفت تراس: "هذا هو السبب في أننا لم نعد نمضي قدمًا في ذلك، لقد فهمت واستمعت".

وبمصاحبة "ضحكة مكتومة" قالت إنها كانت في حالة صدمة عندما فتحت أول راتب لها لمعرفة مقدار الأموال التي أخذها رجل الضرائب.

وأضافت تراس: "لهذا السبب يجب أن نتوخى الحذر دائمًا فيما يتعلق بأموال دافعي الضرائب، وهذا هو السبب في أن هذه الحكومة ستكون دائما مسؤولة ماليا".

وفي الأخير، وعدت رئيسة الوزراء بإسقاط الديون الحكومية، وقالت: لقد وعدت بدفع الإصلاحات الاقتصادية "لبناء بلدنا للعصر الجديد" من خلال ضمان تسريع القرارات وإزالة العبء عن الشركات.