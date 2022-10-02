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إيلاف من لندن: أظهر آخر استطلاع للرأي تراجع شعبية رئيسة الحكومة لبز تراس وحزب المحافظين الذي تتزعمه، حيث قفز حزب العمال إلى الصدارة بفارق 19 نقطة.

ومع انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لجزب المحافظين، قال استطلاع أوبينوم Opinium أن 55 في المئة من الناخبين لا يؤسدون رئيسة الوزراء الجديدة، مقابل 18 في المئة فقط يؤيدونها، وهذ أسوأ من تلك النتائج التي كانت حين كان بوريس جونسون الأخيرة في المنصب.

بحسب الاستطلاع لم يعد وزير الخزانة كواسي كوارتنغ أكثر شعبية بعد أن ضاعف مع رئيسة الحكومة، السياسات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، حيث عارضه 55 في المئة بينما أيده 27 في المئة.

دفعة للعمال

وشهد حزب العمال دفعة أخرى مع تقدم الحزب بفارق 19 نقطة، وفقا لاستطلاع الرأي الجديد Opinium. ويمتلك الحزب الآن 46 في المئة من أصوات الناخبين بينما انخفض المحافظون إلى 27 في المئة.

وهذا هو أحدث استطلاع للرأي بعد عدة استطلاعات هذا الأسبوع والتي رسمت صورة مماثلة بعد انخفاض الجنيه وكان على بنك إنكلترا التدخل في أعقاب إعلان الميزانية المصغرة.

وتم إجراء الاقتراع في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الماضي، ويأتي قبل انعقاد مؤتمر حزب المحافظين مباشرة اليوم الأحد في برمنغهام.

وقالت قناة (سكاي نيوز) إن نحو عشرين نائباً من كبار أعضاء حزب المحافظين أبلغوها بأنهم لم يحضروا مؤتمر الحزب، وهذا يشكل انتكاسة لتراس.

المحافظون الافضل

كما وجد الاستطلاع أن واحدًا فقط من كل خمسة أشخاص يعتقد أن حزب المحافظين هو الأفضل للتعامل مع الاقتصاد مقارنة بـ 39 في المئة ممن يعتقدون أن حكومة حزب العمال بقيادة السير كير ستارمر ستكون أفضل.

ويعتقد 75 في المئة من جميع الناخبين أن الحكومة فقدت السيطرة على الاقتصاد، حيث يعتقد 71 في المئة من ناخبي حزب المحافظين نفس الشيء مقابل 24 في المئة فقط من المحافظين الذين يعتقدون أنهم في موقع السيطرة.

وهناك تقارير عن ورود رسائل إلى رئيس لجنة 1922 من نواب تطالب بالتصويت على حجب الثقة بحكومة تراس.

وبموجب القواعد الحالية، فإن السيدة تراس محمية من تحدي القيادة لمدة عام من انتخابها، لكن المدير التنفيذي لعام 1922 لديه القدرة على تغيير تلك القواعد إذا أصبح الطلب على المنافسة ساحقًا.

حفل استقبال

وجاء أحدث استطلاع سيئ للحكومة في الوقت الذي أفادت فيه صحيفة (التايمز) بأن وزير الخزانة بعد ساعات من الميزانية المصغرة، حضر حفل استقبال خاص بالشمبانيا مع مديري صناديق التحوط الذين يمكن أن يستفيدوا من انهيار الجنيه.

ونفى حلفاء الوزير أنه قدم للضيوف أي معلومات سرية وقالوا إنه ليس سرا أن الحكومة تريد خفض العبء الضريبي.

وطالب الحزب الديمقراطي الليبرالي بالتحقيق في الحدث، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخزانة في الحزب سارة أولني: "بينما رأى أصحاب المنازل المتعثرون فواتير الرهن العقاري الخاصة بهم تتصاعد، يبدو أن وزير الخزانة يحتسي الشمبانيا مع استفادة مديري صناديق التحوط من انخفاض الجنيه".

ودعت أولني إلى تحقيق رسمي في حضور وزير الخزانة للحفل.

وإلى ذلك، يشار إلى استطلاعات الرأي التي أجريت في وقت سابق من هذا الأسبوع لم تكن أقل إيجابية بالنسبة للمحافظين من الاستطلاعات الأخيرة.

استطلاع يوغوف

ووضع استطلاع أجرته يوغوف لصالح صحيفة (التايمز) في الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر حزب العمال متقدمًا 33 نقطة عن حزب المحافظين، الذي يُعتقد أنه أكبر تقدم لحزب العمال في أي استطلاع مسجل منذ عام 1998، عندما كان رئيس الوزراء آنذاك توني بلير يستمتع بـ "فترة شهر العسل".

وكان استطلاع سورفيشن Survation الذي تم إجراؤه في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أشار إلى تقدم حزب العمال بفارق 21 نقطة، وهو أيضًا أكبر تقدم لحزب العمال سجله منظمو الاستطلاعات على الإطلاق. ووجد الاستطلاع أن حوالي 49 في المئة سيصوتون لصالح حزب العمال بينما سيصوت 28 في المئة للمحافظين.

وضع استطلاع دلتا بول لصالح صحيفة (ميرور) الذي تم إجراؤه في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر الماضي، حزب العمال متقدمًا بفارق 19 نقطة عن حزب المحافظين، حيث قال 48 في المئة من الناخبين إنهم سيصوتون لصالح حزب العمال و29 في المئة للمحافظين.