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ستكون تجربة ليز تراس كرئيسة للوزراء في بريطانيا محورية في ما إذا كانت أوروبا تتحرك نحو الوسط أو ستتبنى سياسات يمينية.

إيلاف من بيروت: ليز تراس هي الزعيمة الجديدة لحزب المحافظين ورئيسة وزراء بريطانيا. خلال حملتها لكسب أعضاء الحزب، تبنت سياسات محافظة بصدق. الرائد هو التخفيضات الضريبية. كان لهذا صدى جيد في قلب حزب المحافظين ولكنه سيكون أقل شعبية لدى معظم الناخبين.

يقول يورجن أورستروم مولر، وزير الدولة السابق لوزارة الخارجية الملكية الدنماركية، إن السياسات الوسطية هيمنت على السياسة البريطانية لعقود: "تم انتخاب هارولد ماكميلان في عام 1959 تحت شعار ’لم تكن بهذه الجودة من قبل‘، والذي وافق عليه غالبية البريطانيين. صد زعماء حزب العمال هارولد ويلسون وجيمس كالاهان (رئيسا الوزراء بين عامي 1964-1970 و 1974-1979) الجناح اليساري للحزب، الملقب بـ ’اليسار المجنون‘. كانت فكرة فرض ضريبة على الرأي غير عادلة ومرهقة على من هم أقل ثراءً مفيدة في سقوط مارغريت تاتشر (1979-1990). كان خليفتها، جون ميجور (1990-1997)، وأعضاء حزب العمال توني بلير وغوردون براون (1997-2010) من الوسطيين المتطرفين. في الآونة الأخيرة، فاز بوريس جونسون بالسلطة في عام 2019 من خلال التغلب على الجدار الأحمر لدوائر العمال التقليدية في شمال إنكلترا من خلال نقل التعاطف والتفاهم مع الأقل ثراءً في المناطق الفقيرة في بريطانيا. لم يكن عملاً فذًا بالنسبة للمحافظين إقناعهم بأنه سيفعل لهم أكثر من حزب العمل. على الرغم من كل التبجح وتجاهل القواعد، فهو سياسي وسطي على غرار هارولد ماكميلان".

عودة اليمين

يضيف مولر في مقالة له نشرها موقع "ناشونال إنترست": "ربما ستستمع تراس إلى هذه الدروس كرئيسة للوزراء. ومع ذلك، فإن الاحتمالات هي أنها لن تفعل ذلك. لم يمض وقت طويل بعد ترشيحها قبل أن تعلن، ’سأحكم كمحافظة‘. لسوء الحظ، لا يمكن تمويل برنامجها. إنها تلغي جملة رئيسية من تراث تاتشر مفادها أنه ’لا يوجد شيء سليم أو أخلاقي في إنفاق الأموال التي لم نحصل عليها‘. مع هذه السياسة، محكوم على تراس بالفشل الذريع. سينتظر جونسون وسيحاول استعادة قيادة حزب المحافظين إذا أظهرت استطلاعات الرأي فوزًا ساحقًا لحزب العمال في الانتخابات المقبلة. سيوجه الحزب نحو سياسة أكثر وسطية وقد يسحب أرنبًا انتخابيًا آخر من قبعته".

في الآونة الأخيرة، قام المركز السياسي في أوروبا والولايات المتحدة بعودة ملحوظة بعد تعرضه لتجربة قريبة من الموت. في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل 2022، حصلت مارين لوبان على 41.5 في المئة من الأصوات، مقارنة بـ 33.90 في المئة في عام 2017. ويشغل حزبها 89 مقعدًا من أصل 577 في الجمعية الوطنية، بزيادة ثمانية مقاعد عن السابق. حدث هذا فقط لأنها تحركت نحو المركز. وتم تغيير اسم الحزب من الجبهة الوطنية التي التجمع الوطني. وتخلت عن علاقاتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأسقطت اقتراحا بإخراج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.

في وقت لاحق من هذا الشهر، سيصوت الإيطاليون أيضًا في انتخابات عامة. تشير استطلاعات الرأي إلى حكومة شكلتها ثلاثة أحزاب يمينية. وبحسب استطلاعات الرأي، فإن جيورجي ميلوني، زعيم جماعة الإخوان في إيطاليا، سيكون هو الفائز. مثل لوبان، اتخذت في البداية موقفًا قويًا مناهضًا للاتحاد الأوروبي لكنها خففته مؤخرًا بالحديث عن إصلاحه من الداخل. سيلفيو برلسكوني البالغ من العمر خمسة وثمانين عامًا (رئيس الوزراء أربع مرات من 1996-2011 وزعيم فورزا إيطاليا)، الذي كان بمثابة شوكة في جانب بروكسل وودود مع بوتين، يتظاهر الآن بأنه الوصي على الوسطية الإيطالية.

تجربة محورية

يقول مولر: "بالنسبة إلى لوبان وميلوني، لا تزال الشكوك قائمة بشأن ما سيفعلانه إذا وصلوا إلى السلطة. لكنهم ما كانوا ليزيدوا من فرصهم الانتخابية ما لم يتحركوا نحو الوسط. وسيحاسبهم الناخبون على الغش في الوعود الانتخابية لمنعهم من بعث التطرف. من الناحية الأوروبية، من المثير للاهتمام أن الخروج من الاتحاد الأوروبي أو تخريب الاندماج هو خاسر انتخابي. سوف يراقبون بدقة الطريقة التي تتأرجح فيها تراس ويستمعون إلى الدروس المستفادة إما لمحاكاة أو تمييز أنفسهم عن سياساتها اعتمادًا على فعاليتها. ستكون تجربة تراس محورية في ما إذا كانت أوروبا تتحرك نحو الوسط أو تتبنى سياسات يمينية. على الأرجح، ستكون النتيجة تحركًا نحو الوسط أو يمين الوسط".

ويختم مولر مقالته: "في الولايات المتحدة، تطور مماثل مرئي. حتى قبل أشهر قليلة، بدا مرجحًا أن يفوز الجمهوريون في الانتخابات النصفية في ’موجة حمراء‘. لكن الرئيس جو بايدن والحزب الديمقراطي نهضا من الموت من خلال اللعب في الوسط. يبدو الآن أنه من الممكن، بل ومن المرجح، أن يحافظ الديمقراطيون على سيطرتهم على مجلس الشيوخ، وربما يقللون من خسائرهم في مجلس النواب. يبدو أن القاسم المشترك لهذا التأرجح نحو الوسط هو أن الناخبين العاديين قد يغازلون التطرف لكنهم لا يثقون في أنه سيؤدي إلى حكم فعال".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "ناشونال إنترست"