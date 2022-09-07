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إيلاف من لندن: رأى أحد خبراء "لغة الجسد" أن أداء رئيس الحكومة البريطانية الجديدة، للوهلة الأولى يعكس شخصية تاتشر، لكن التشققات الصوتية كشفت عن انعدام ثقة لديها.

وقال دارين ستانتون، خبير لغة الجسد البارز ، إن ليز تراس أظهرت "عددًا من السمات السلوكية التي كانت تمتلكها مارغريت تاتشر" ، لكن تشقق صوتها وزيادة معدل طرفة عينها كشف عن انعدام الثقة.

وأضاف ستانتون، حسبما نقلت عنه (قناة سكاي نيوز) من خلال إلقاء نظرة على أداء السيدة تروس اليوم ، "يذكرنا تمامًا بالطريقة التي دحضت بها تاتشر المعارضة".

تذكير

قال: "لقد قيل إن ليز تراس من محبي رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر وليس من الصعب أن نرى أن لديها عددًا من السمات السلوكية التي تتمتع بها مارغريت تاتشر ، مثل الطريقة التي تتكئ بها على صندوق الإرسال. وبعض معاركها تذكرنا بالطريقة التي دحضت بها تاتشر المعارضة ".

ومع ذلك، فإن تشققات صوت زعيمة حزب المحافظين الجديدة وزيادة معدل الوميض، كشف أن السيدة تراس ربما لم تكن على نفس القدر من الثقة التي أرادتها.

وقال ستانتون: "بدأت ليز تراس في البداية بصوت قوي للغاية وحافظت على التواصل البصري الجيد ولغة الجسد الإيجابية عند التحدث".

وأضاف: بدأت عدة أشياء تتكشف عندما بدأ زعيم المعارضة كير ستارمر في استجوابها بشأن سياستها بشأن تحديد سقف لأسعار الطاقة وشركات المرافق التي تحقق المليارات.

تغير المشاعر

وتابع: "أظهرت شقوق الصوت في أماكن معينة تغيرًا في المشاعر وتضاعف معدل طرفة عينها ثلاث مرات، وكلاهما يشير إلى زيادة في مستويات التوتر مما قد يعني أنها لا تثق فيما كانت تقوله في ردها على ستارمر. كما يشير ذلك إلى أنها تستطيع كن على علم ببعض الأشياء التي لا يمكنها الكشف عنها ".

وحول إحساسها بالسيطرة، أضاف السيد ستانتون أن السيدة تراس كانت "مسيطرة معقول" ولكن كانت هناك "بعض الثغرات في درعها فيما يتعلق بلغة جسدها وطريقة ما يمكن أن تقدمه".

أضاف: "غالبًا ما كانت تراس تكرر الإجابة عدة مرات، وهي استراتيجية لكسب المزيد من الوقت للتفكير فيما ستفعله".