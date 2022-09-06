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إيلاف من لندن: حددت ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ثلاث اولويات مهمة لحكومتها، وقالت "معًا يمكننا تجاوز العاصفة". وأكدت أن حكومتها "ستحول بريطانيا إلى أمة طموحة"

وفي أول خطاب وجهته للشعب من امام 10 داونينغ ستريت بعد أن عينتها الملكة رئيسة وزراء جديدة، قالت زعيمة حزب المحافظين ، التي أصبحت اليوم ثالث رئيسة وزراء في المملكة المتحدة ، إن لديها "خطة جريئة" لـ "تنمية الاقتصاد" وتحدد أولوياتها الثلاث للأمة.

وقالت في خطابها الموجز، إن أولويتها الأولى ستكون "خفض الضرائب لمكافأة العمل الجاد وتعزيز النمو والاستثمار الذي تقوده الأعمال". وأكدت: "سأقود الإصلاح في مهمتي لجعل المملكة المتحدة تعمل ، وتبني وتنمو".

تنمية الاقتصاد

قالت تروس إنها ستركز على "إعادة عمل بريطانيا" من خلال "خطة جريئة لتنمية الاقتصاد من خلال التخفيضات الضريبية والإصلاح". وقالت إنها ستخفض الضرائب لمكافأة العمل الجاد وتعزيز النمو والاستثمار الذي تقوده الأعمال التجارية كجزء من مهمتها "لجعل المملكة المتحدة تعمل وتنشئ وتنمو". وأضافت أنها "ستتأكد من أننا نبني المستشفيات والمدارس والطرق والنطاق العريض".

ازمة الطاقة

تابعت تراس القول إن أولويتها الثانية ستكون "التعامل المباشر" مع أزمة الطاقة التي سببتها حرب فلاديمير بوتين في اوكرانيا وأنها سوف "تؤمن إمدادات الطاقة في المستقبل".

وقالت إن مهمتها الثالثة ستكون معالجة الأزمة التي تواجه دائرة الخدمات الصحية الوطنية.

وشددت على القول: "سأتأكد من أن الناس يمكنهم الحصول على مواعيد الطبيب وخدمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية العامة NHS التي يحتاجون إليها. سنضع خدماتنا الصحية على أساس ثابت من خلال توفير الاقتصاد والطاقة".

امة اقوى

وتابعت رئيسة الحكومة، قائلة "بقدر قوة العاصفة أعرف أن الشعب البريطاني أقوى".

وقالت: "لقد تم بناء بلدنا على يد أشخاص ينجزون الأمور. لدينا احتياطيات ضخمة من المواهب والطاقة والتصميم. وأنا واثق من أنه يمكننا معًا تجاوز العاصفة ، ويمكننا إعادة بناء اقتصادنا ويمكننا أن نصبح بريطانيا الحديثة والرائعة أعلم أنه يمكننا أن نكون ".

وأثنت ليزا تراس على سلفها بوريس جونسون وقالت: "بوريس جونسون حقق بريكست ، ولقاح COVID وواجه العدوان الروسي. سيرى التاريخ أنه رئيس وزراء له تأثير كبير".