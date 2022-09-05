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لندن: انتخب المحافظون البريطانيون الاثنين ليز تراس رئيسة للوزراء لتخلف بوريس جونسون، بحسب ما اعلن الحزب الحاكم في المملكة المتحدة.

ومن دون مفاجآت، نالت وزيرة الخارجية (47 عاما) 57 في المئة من الاصوات في حين نال منافسها وزير المال السابق ريشي سوناك 43 في المئة، وفق النتائج التي أعلنها غراهام برادي المسؤول عن تنظيم الاقتراع الداخلي إثر استقالة جونسون بداية تموز/يوليو.