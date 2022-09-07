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إيلاف من لندن: مثُلت رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة ليز تراس، في ثاني يوم من مهامها، أمام جلسة مجلس العموم المعتادة كل يوم أربعاء لمساءلة رئيس الوزراء (PMQs).

وفي أول خطاب أمام مجلس العموم، قالت تراس إنها "تشرفت" بتولي منصب رئيس الوزراء في هذا الوقت الحيوي لبريطانيا في مواجهة العديد من الأزمات.

وكانت رئيسة الوزراء، عينت أعضاء حكومتها الجديدة ، بعد ساعات من توليها السلطة في 10 داونينغ ستريت.

ويلاحظ أنه لأول مرة ، لا يشغل أي من "المناصب الكبرى في الدولة" رجل أبيض، مع تولي سويلا برافرمان حقيبة وزارة الداخلية ، وكواسي كوارتنغ لحقيبة الخزانة، وجيمس كليفرلي وزيرًا للخارجية.

التشكيلة الجديدة

وشملت التعيينات في مجلس الوزراء الجديد، تعيين تيريز كوفي وزيرة للصحة، خلفًا لستيفن باركلي الذي كان في المنصب لمدة شهرين فقط ، وستكون أيضًا نائبة لرئيس الوزراء.

- كواسي كوارتنغ الحليف الرئيسي لليز تراس، وزيرا للخزانة، ليحل محل ناظم الزهاوي الذي تولى المنصب فقط بعد استقالة ريشي سوناك في يوليو الماضي.

- جيمس كليفرلي، وزيرا للخارجية، وكان وزيرا للتعليم

- سويلا برافرمان وزيرة للداخلية، حيث حلت محل بريتي باتيل، وكانت نائبة عامة.

- بن والاس، احتفظ بمنصب وزير الدفاع الذي يشغله منذ يوليو 2019 والذي نال فيه الثناء على استجابته للأزمة الأوكرانية.

- نديم الزهاوي "مستشار دوقية لانكستر" مسؤولاً عن إدارة مكتب مجلس الوزراء، القسم الذي يدعم رئيس الوزراء.

- سيمون كلارك وزيرًا للتسوية والإسكان والمجتمعات، خلفًا لغريغ كلارك

- جاكوب ريس موغ وزيرا للأعمال

- كيمي بادنوش وزيرة للتجارة الدولية

- كلوي سميث وزيرة للعمل والمعاشات التقاعدية

- ألوك شارما بقي رئيسا لمؤتمر المناخ (COP26) وسيعمل في مكتب مجلس الوزراء

- براندون لويس وزيرا للعدل

- كيت مالتوس وزيرا للتعليم

- رانيل جاياوردينا وزيرا للبيئة

- آن ماري تريفيليان وزيرة للنقل

- كريس هيتون هاريس وزيرا لشؤون أيرلندا الشمالية

- أليستر جاك وزيرا لشؤون اسكتلندا

- روبرت باكلاند وزيرا لشؤون ويلز

- بيني موردونت زعيمة لمجلس العموم

- اللورد ترو زعيما لمجلس اللوردات

- ميشيل دونيلان وزيرة للثقافة

- جيك بيري وزيرا بلا حقيبة

- ويندي مورتون مسؤولة الانضباط الحزبي وتشارك بمجلس الوزراء

- كريس فيلب وزيرا أول للخزانة ويحضر مجلس الوزراء

- مايكل إليس مدعيا عاما ومستشارا قانويا للحكومة ويحضر مجلس الوزارء

- إدوارد أرغار مسؤول الانفاق العام ووزيرا لمكتب مجلس الوزراء

- فيكي فورد وزيرة للتنمية بوزارة الخارجية وتشارك في مجلس الوزراء

- توم توغندهات وزيرا للأمن بوزارة الداخلية ويشارك بمجلس الوزراء

- جيمس هيبي وزيرا للقوات المسلحة وقدامى المحاربين بوزارة الدفاع

- غراهام ستيوارت وزيرا للمناخ ويشارك في مجلس الوزراء