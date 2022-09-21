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بيروت: شكرت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، جهود المملكة العربية السعودية ودورها في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، وحيت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تعاونه لتأمين الإفراج عن المعتقلين.

ورحبت المملكة المتحدة بعودة خمسة من مواطنيها كانوا محتجزين في شرق أوكرانيا.





السعودية تنقل الأسرى من روسيا إلى أراضيها (واس)

الخارجية السعودية

وكانت وزارة الخارجية السعودية، قد أعلنت يوم (الأربعاء)، نجاح وساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بإفراج موسكو عن عشرة أسرى من مواطني المغرب وأميركا وبريطانيا والسويد وكرواتيا، في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وذكرت الوزارة في بيان، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من اهتمامات ولي العهد، واستمراراً لجهوده في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية، وبفضل المساعي المستمرة له مع الدول ذات العلاقة.

وأضافت أن الجهات المعنية في السعودية قامت بتسلمهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، وتعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.

هذا وأعربت وزارة الخارجية عن شكر وتقدير حكومة السعودية لنظيرتيها الروسية والأوكرانية على تعاونهما واستجابتهما للجهود التي بذلها الأمير محمد بن سلمان للإفراج عن الأسرى.