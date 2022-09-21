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الرياض: أعلنت السعودية الأربعاء أنها توسطت لنقل 10 أسرى حرب من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى إلى المملكة ضمن عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) إنّ الأسرى المنتمين إلى الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكرواتيا والمغرب تم "نقلهم من روسيا إلى المملكة"، مؤكدة "العمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم".

وقالت الوزارة إنّ الخطوة جاءت في أعقاب جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، "واستمرارا لجهوده في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية".

وزادت الحرب في أوكرانيا من منسوب التوتر بين السعودية والولايات المتحدة، حليف الرياض الرئيسي منذ عقود.

وصوتت السعودية لصالح قرار مبكر للأمم المتحدة يستنكر الغزو الروسي ويطالب موسكو بسحب قواتها.

وتعرضت المملكة لضغوط مكثفة من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة لزيادة إنتاج النفط لتخفيف أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب، في حملة دبلوماسية تضمنت زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمملكة في تموز/يوليو.

حتى الآن، رفضت السعودية الرضوخ أمام هذه الضغوط إلى حد كبير بالتنسيق مع منظمة أوبك بلاس التي تقودها مع روسيا.

ووافق هذا الكارتل النفطيّ في وقت سابق من الشهر الجاري على خفض الإنتاج لأول مرة منذ أكثر من عام مع سعيه لرفع الأسعار التي تراجعت بسبب مخاوف من الركود.

ولم يحدد بيان الأربعاء موعد نقل أسرى الحرب إلى بلدانهم.