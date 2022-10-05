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برمنغهام (المملكة المتحدة): وعدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الأربعاء بإخراج البلاد من "العاصفة" وذلك في اليوم الأخير من مؤتمر حزب المحافظين الذي شهد انقسامات داخلية وحيث واجهت سياستها انتقادات.

وقالت تراس التي قاطعها لوقت وجيز ناشطتان من منظمة غرينبيس غير الحكومية في القاعة "في هذه الأوقات الصعبة، علينا التحرك. أنا مصممة على دفع بريطانيا قدما لكي نخرج من العاصفة".

وكُتب على لافتة حملتها الناشطتان "من صوت لصالح هذا الأمر؟" قبل ان يتم اقتيادهما من القاعة سريعا، في اشارة الى تراجع حزب المحافظين عن وعوده في التحرك لمكافحة التغير المناخي وحماية البيئة.

وبعد خطاب تراس تراجعت قيمة الجنيه الاسترليني أمام الدولار ما أنهى تحسن العملة في مطلع الأسبوع.

وخسرت العملة البريطانية 0,90% من قيمتها لتصل الى 1,1375 دولار.