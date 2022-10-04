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إيلاف من لندن: واجهت رئيسة الوزراء البريطانية غضبًا متزايدًا من داخل حزبها بسبب رفضها الالتزام بزيادة الفوائد بما يتماشى مع التضخم، وقالت وزيرة الداخلية إن هناك مؤامرة ضد تراس.

وأعلنت ليز تراس، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستزيد معاشات التقاعد بوتيرة ارتفاع الأسعار، لكن فيما يتعلق بالمزايا "علينا أن نتحمل المسؤولية المالية"

وأضافت بأنها "لا تشعر بالخجل على الإطلاق" في أداء تحول دراماتيكي في خطة الحكومة لإلغاء معدل الضريبة الأعلى 45 بنسا.

قرار سريع

في حديث إلى "سكاي نيوز"، قالت رئيسة الوزراء إنها "اتخذت القرار بسرعة كبيرة" بإلغاء السياسة ، التي "أصبحت تشتيت الانتباه" عن بقية الأجندة الاقتصادية للحكومة.

لكن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان أخبرت حدثًا هامشيًا في حزب المحافظين استضافته صحيفة (التلغراف) بأنها "محبطة جدًا" من انعكاس السياسة ، مضيفة أن "أعضاء حزبنا البرلماني قاموا بانقلاب ، بشكل فعال".

رداً على ملاحظات السيدة برافرمان، كشف وزير الإسكان والمجتمعات ، سيمون كلارك، عن اعتراضه على هذا التحول ، قائلاً: "سويلا تتحدث كثيرًا عن المنطق السليم، كالعادة".

وكان تراجع رئيسة الوزراء عن زيادة الضريبة على الأكثر ثراء، بعد أكثر من أسبوع من الميزانية المصغرة في 23 سبتمبر.

وكان التخفيض الضريبي لأغنى 1 في المئة واحدًا من سلسلة مقترحات في الميزانية المصغرة لخفض الضرائب للحكومة والتي أثارت اضطرابات في الأسواق خلال الأسبوع الماضي ، مع وصول الجنيه إلى مستويات قياسية مقابل الدولار.

رد فعل عنيف

وتلقت التخفيضات رد فعل عنيفًا مريرًا من نواب حزب المحافظين والجمهور، مع ارتفاع التأييد لحزب العمال حسب نتائج استطلاعات الرأي، في نسبة لم تكن معهودة منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقالت تراس لشبكة سكاي نيوز إن إلغاء معدل الضريبة البالغ 45 بنسًا لمن يكسبون 150 ألف جنيه إسترليني أو أكثر "لم يكن سياسة ذات أولوية" بالنسبة للحكومة.

وأضافت: "لقد استمعت إلى الناس وأعتقد أنه لا عيب على الإطلاق في أن يستمع القائد إلى الناس ويستجيب، وهذا هو نوع الشخص الذي أنا عليه ، وقد كنت صريحة تمامًا مع الناس".

وقالت: "لكن كل ما فعلته كرئيسة للوزراء يركز على مساعدة الناس على تجاوز فصل الشتاء الصعب للغاية والظروف الصعبة للغاية ووضع بلادنا على أساس أقوى في المستقبل."

رفع الفوائد

وعادة ما يتم رفع الفوائد بما يتماشى مع معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) من سبتمبر الماضي، مع دخول الارتفاع حيز التنفيذ في أبريل التالي.

ويقدر معهد الدراسات المالية أن كل ارتفاع بنقطة مئوية في مؤشر أسعار المستهلكين يضيف 1.6 مليار جنيه إسترليني إلى الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

وفي حديثه بعد تصريحات تراس، قال زعيم حزب المحافظين الأسبق السير إيان دنكان سميث إنه "ليس من المنطقي" عدم رفع الفوائد بما يتماشى مع التضخم.

وقال أمام اجتماع هامشي لحزب المحافظين في برمنغهام أنه استقال من منصب وزير العمل والمعاشات التقاعدية في عهد رئيس الوزراء المحافظ السابق ديفيد كاميرون في عام 2016 لأن الحكومة "خسرت المؤامرة" بشأن التخفيضات في ميزانية الرعاية الاجتماعية وأنه "سيكون من الخطأ القيام بذلك مرة أخرى".