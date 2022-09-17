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واشنطن: يلتقي الرئيس الاميركي جو بايدن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الأربعاء خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما أعلن البيت الأبيض السبت.

وبذلك، سيتم اللقاء الاول بينهما في نيويورك وليس في لندن التي توجه اليها بايدن ليحضر الاثنين مراسم جنازة الملكة اليزابيث الثانية، وفق ما أوضح البيت الأبيض وداونينغ ستريت.