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إيلاف من لندن: وجدت رئيسة الحكومة البريطانية التي بدأت ولايتها يوم 6 أيلول/سبتمبر الماضي خلفاً لبوريس جونسون، أمام تساؤلات عدة عن مصير قيادتها ومصير الحزب ما لم تتقدم سياسات يقبلها الناخبون.

وحث وزراء بارزون في الحكومة البريطانية، حزب المحافظين للاحتشاد والتوحد خلف رئيسة الوزراء بعد أسابيع من الهزات بشأن سياساتها.

وقال وزير مجلس الوزراء نديم إن الانقسام في حزب المحافظين سيؤخر خطة النمو ويخاطر بالهزيمة في الانتخابات المقبلة. وقالت وزيرة الثقافة السابقة نادين دوريس إن رئيسة الوزراء ليز تراس يجب ان تكون عامل وحدة لا انقسام.

مقالات دعم

وكتب الوزير زهاوي وزملاؤه الآخرون في الحكومة، بمن فيهم وزيرة الداخلية سويلا برافرمان وزعيمة مجلس العموم بيني موردونت، مقالات رأي في صحف يوم الأحد دعما لرئيسة الوزراء.

واقترحت كل من برافرمان وزهاوي أن أي إدارة عمالية مستقبلية ستدعم من قبل الحزب الوطني الاسكتلندي الداعي لاستقلال اسكوتلندا عن المملكة المتحدة.

وعندما سئل عما إذا كان بإمكانه رؤية موقف يطرد فيه المحافظون السيدة تراس، قال الزهاوي لقناة (بي بي سي) يوم الأحد: "لا يمكن أن يتم هذا، أعتقد أن ما سيفعله الحزب هو الوقوف وراء ليز تراس".

ووصف الزهاوي التأخير بأنه "عدونا الكبير"، وقال إن الحكومة يجب أن تركز على تقديم خطتها للنمو الاقتصادي وخفض فواتير الطاقة، مضيفًا كيف "ستظهر في غضون 24 شهرًا كيف أنجزنا".

كما اتهم الزهاوي الوزيرة الأولى الاسكتلندية نيكولا ستيرجن باستخدام "لغة خطيرة" عندما انتقدت حزب المحافظين في نفس البرنامج.

وفي حديثها قبل مؤتمر الحزب الوطني الاسكتلندي في مدينة أباردين يوم الأحد، قالت ستيرجن إنها تفضل حكومة حزب العمل بدلاً من حكومة المحافظين، مضيفة: "أنا أكره المحافظين وكل ما يمثلونه".

وإذ ذاك، أبلغت وزيرة الثقافة السابقة نادين دوريس (بي بي سي) أن حزب المحافظين واجه "محواً" انتخابياً وحثت رئيسة الوزراء على "التفكير في الخطأ الذي حدث" في الأسابيع الأخيرة.

اقتراح الانتخابات

وعندما سُئلت عن اقتراحها في تغريدة بأن على رئيس الوزراء إجراء انتخابات عامة إذا أرادت التخلي عن سياسات بوريس جونسون، قالت دوريس إنه إذا قدمت السيدة تراس "مجموعة جديدة تمامًا من الأفكار السياسية" ، فسيكون من الصواب " الذهاب للانتخابات العامة".

لكنها تابعت: "ليز ليست بحاجة إلى القيام بذلك. وآمل حقًا ألا تفعل ذلك عندما نتخلف 30 نقطة في استطلاعات الرأي [لصالح حزب العمال]".

ودعت الوزيرة السابقة دوريس، التي أصرت على أنها "لا تزال من أكبر مؤيدي ليز تراس" ، زملاء حزب المحافظين إلى الاتحاد خلف رئيس الوزراء.

وتأتي الدعوات لوقف الانقسامات العامة داخل الحزب في أعقاب أسبوع مضطرب للسيدة تروس ، مع تدخلات من وزراء سابقين وأعضاء نواب يجبرون على تغيير خططهم لإلغاء أعلى معدل ضرائب يبلغ 45 بنسًا على أصحاب الدخل المرتفع.

كما ظهرت خلافات حول الدعوات لزيادة الفوائد بما يتماشى مع التضخم.

جونسون.. عودة لا عودة

وعندما سُئلت عما إذا كان بوريس جونسون يمكن أن يعود كرئيس للوزراء ، قالت الوزيرة السابقة دوريس وهي من حلفاء جونسون، إنها "لا تستبعد أي شيء" لكن ذلك كان "غير محتمل للغاية".

ومن جهته، قال الزهاوي إنه لا يستطيع رؤية جونسون يعود ، قائلاً إن رئيس الوزراء السابق كان "يطلب من جميع الزملاء الوقوف وراء ليز".

وإلى ذلك، يقول المراسل السياسي في بي بي سي ، إيان واطسون ، إن 10 داونينغ ستريت حريص على إخماد أي حديث عن تمرد في أوساط حزب المحافظين مع عودة النواب إلى وستمنستر هذا الأسبوع بعد موسم مؤتمرات الحزب.

لكنه يقول إنه على الرغم من الرسائل المنسقة من وزراء الحكومة ، فإن منتقدي تراس الداخليين يمكن أن يفسروا الحاجة إلى مثل هذه التصريحات الصريحة للدعم على أنها علامة على الضعف.