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بكين: من المرتقب أن يعاد الأحد انتخاب الرئيس الصيني شي جينبينغ أمينًا عامًا للحزب الشيوعي بعد أن أزاح كل نوع من أنواع المعارضة في البلاد وداخل صفوف الحزب، ضامناً بذلك لنفسه ولاية جديدة على رأس الصين لخمس سنوات أخرى على الأقل.

وهذه الولاية الثالثة ستجعل منه الزعيم الأقوى منذ أيام مؤسس النظام ماو تسي تونغ (1949-1976).

بعد أسبوع من المداولات خلف أبواب مغلقة اختُتم المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني السبت بتعديل كبير في لجنته المركزية وهي بمثابة برلمان داخلي للحزب. واستنادا الى تقديرات وكالة فرانس برس تم تجديد أعضاء اللجنة المركزية الجديدة بنسبة 65% مقارنة بتشكيلة العام 2017.

أعضاء المكتب السياسي

وصباح الأحد تعقد اللجنة الجديدة المؤلفة من 205 أعضاء بينهم 11 امرأة فقط الاجتماع الأول لها، على أن تُعين خلاله الأعضاء الـ25 في المكتب السياسي وهو هيئة القرار في الحزب الشيوعي، فضلا عن تعيين أعضاء لجنته الدائمة. وهذه الهيئة ذات النفوذ الواسع المؤلفة راهناً من سبعة أعضاء تمسك بزمام السلطة فعلياً في الصين.

وأربعة من الأعضاء السبعة تغيب اسماؤهم عن لائحة أعضاء اللجنة المركزية التي نشرتها وكالة الأنباء الصينية الجديدة وبينهم رئيس الوزراء الحالي لي كه تشيانغ الذي يترك مهماته في آذار/مارس المقبل.

كذلك سيغيب عن اللجنة المركزية المسؤول الثالث الصيني لي زانشو ونائب رئيس الوزراء هان تشينغ ووانغ يانغ رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وهي جمعية لا تملك سلطة القرار.

ووانغ يانغ الذي يعتبر من الأصوات الأكثر ليبرالية في الحزب كان أحد الأسماء المرجحة لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.

إن تشكيلة اللجنة الدائمة الجديدة التي تكون في شكل عام موضوع مفاوضات صعبة خلف الكواليس خلال المؤتمر، ستؤكد سيطرة شي جينبينغ وفقًا لمحللين.

ورأى نيل توماس المحلل في مكتب "أوراسيا غروب" أن "هذه الولاية الثالثة ستضع حدًا لثلاثة عقود من التناوب على السلطة" في الصين ولو بشكل مضبوط.