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روما: سلّم رئيس الوزراء الايطالي المنتهية ولايته ماريو دراغي الأحد رسميًا مهام رئاسة الوزراء لليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني، لتصبح أول امرأة ترأس حكومة ايطاليا.

وبعد محادثات مع ميلوني استمرت 90 دقيقة، سلّم دراغي رئيسة الحكومة الجديدة رمزيًا الجرس الذي يستخدمه رئيس مجلس الوزراء لضبط المناقشات خلال اجتماعات مجلس الوزراء.