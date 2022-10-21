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روما: كلفت جورجيا ميلوني رئيسة حزب "فراتيلي ديتاليا" (أخوة ايطاليا) للفاشيين الجدد والتي فازت في الانتخابات التشريعية، الجمعة تشكيل حكومة من جانب الرئيس سيرجو ماتاريلا، وفق ما اعلن الامين العام للرئاسة.

وقبلت ميلوني (45 عاما) بتولي هذه المسؤولية لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد. وستقدم بعد ظهر الجمعة تشكيلة حكومتها التي ستؤدي اليمين صباح السبت.