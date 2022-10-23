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إيلاف من بيروت: من غير المرجح أن يؤدي قتل الآلاف من الناس وإطلاق العنان لأضرار بيئية لا حصر لها من خلال تفجير سد للطاقة الكهرومائية إلى التنبه للقائد الأعلى الجديد لروسيا في أوكرانيا، الجنرال سيرغي سوروفيكين، إذا كان يعتقد أن ذلك سيجلب له ميزة عسكرية. وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن هذا هو بالضبط ما يفكر فيه سوروفيكين لمواجهة انفراجة أوكرانية محتملة تهدد بهزيمة روسيا حول خيرسون.

مباشرة بعد توليه القيادة العامة لعملية بوتين العسكرية الخاصة هذا الشهر، أطلق سوروفيكين موجة تلو الأخرى من الهجمات العشوائية بالصواريخ والطائرات من دون طيار ضد كييف ومدن أخرى، حاملا إلى أوكرانيا التكتيكات القاسية التي استخدمها لإخضاع المعارضة في سوريا، وقصف المنازل والمدارس والمستشفيات.

ويواجه سوروفيكين، المعروف أيضا بقسوته في أفغانستان والشيشان، الآن أكبر تحد له: وضع حد لإذلال روسيا في أوكرانيا. وفي اعتراف غير معتاد لقائد روسي قال إن "الوضع متوتر" في الجنوب، مضيفا بشكل مشؤوم: "لن نستبعد اتخاذ أصعب القرارات".

جبهة خيرسون

أحد هذه القرارات سيكون على جبهة خيرسون التي تحمل مفتاح الدفاع عن شبه جزيرة القرم. ويضغط الجيش الأوكراني منذ أسابيع على شن هجمات ضد القوات الروسية على الضفة الغربية لنهر الدنيبر الذي تم صد بعضه. ويواجه سوروفيكين أيضا صعوبات كبيرة في الحفاظ على قوة دفاع خيرسون المرهقة المزودة بالذخيرة والوقود والمعدات القتالية، ويرجع ذلك جزئيا إلى الأضرار التي لحقت في وقت سابق من هذا الشهر بجسر كيرتش من روسيا إلى شبه جزيرة القرم، وهو شريان إمداد رئيسي.

إذا قرر سوروفيكين أنه لا يستطيع السيطرة على مدينة خيرسون، فقد يأمر بالانسحاب إلى الشرق من النهر، إضافة إلى إجلاء المدنيين، هناك أدلة على أن روسيا بدأت بالفعل في سحب المعدات العسكرية والقوات بدلا من المخاطرة بالخسائر الكبيرة التي تكبدتها في شمال شرق البلاد. وإذا اخترقت القوات الأوكرانية هناك، فإن أحد الخيارات هو تفجير سد محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، وإغراق مناطق شاسعة على طول نهر الدنيبر لإبطاء التقدم. ويقول زيلينسكي إن القوات الروسية أعدت بالفعل السد للهدم من خلال ربط عبوات ناسفة قوية.

يحتوي سد كاخوفكا على أكثر من 18 مليون متر مكعب من المياه. وإذا تم تدميره، فإنه سيقذف جدارا من المياه في 80 بلدة وقرية على طول نهر الدنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون التي كان عدد سكانها قبل الحرب 284,000 نسمة، ما يغرق الآلاف، ويخلق طوفانا من اللاجئين، ويحرم جنوب أوكرانيا بأكمله من إمدادات المياه، ويقطع بشكل خطير مياه التبريد عن محطة زابوريجيا النووية، ويخلق انقطاعا حادا في التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من الناس.

الاحتمال كبير

الواقع أن احتمالات قيام سوروفيكين بالتسبب بمثل هذه الكارثة، على الرغم من أن من شأنها أن تدمر الأراضي الروسية التي تم ضمها حديثا، كبيرة. ويرى العديد من المتشددين الروس أنه الأمل الأخير لحربهم الفاشلة، ويظهر سجله أنه رجل لن يتوقف عند أي شيء لتحقيق مهمته، مهما كانت مكلفة في الحياة البشرية. كما يعطي التاريخ نظرة ثاقبة على العقلية العسكرية الروسية، حتى بعد عقود من الزمن. في عام 1941 دمر القادة السوفيات سد زابوريجيا الكهرومائي، أيضا على نهر الدنيبر، لإبطاء التقدم النازي وفي هذه العملية أغرقوا ما يصل إلى 100،000 شخص. كانوا يعرفون أنه لن يكون له أي تأثير تقريبا على الألمان، لكنهم كانوا خائفين من رد فعل ستالين إذا لم ينفجروه.

حذرت الولايات المتحدة روسيا من العواقب المدمرة لاستخدام الأسلحة النووية وأرسلت الأمم المتحدة فريقا من الخبراء لتفقد محطة زابوريجيا النووية وسط مخاوف من أن القصف قد يخلق كارثة إشعاعية ربما تكون أكبر من تشيرنوبيل. إن تفجير سد كاخوفكا لن يكون أقل سلاحا للدمار الشامل ويمكن أن تكون آثاره أكثر كارثية من قنبلة نووية تكتيكية أو ضربة كيميائية أو تداعيات إشعاعية من محطة نووية.

ليس من أجل لا شيء، شبه علماء البيئة آثاره بإرسال "قنبلة ذرية" من المياه التي تتحطم عبر القرى والبلدات. ومع احتمال أن يكون هذا الأمر وشيكاً، على الناتو أن يكون أكثر وضوحا في رسم خطوطه الحمراء، أو أن يأسف لعواقب هذه الحرب التي تصبح أكثر همجية يوما بعد يوم.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن صحيفة "تلغراف" البريطانية