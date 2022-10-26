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كييف (أوكرانيا): اعلنت الرئاسة الأوكرانية الاربعاء أنها استعادت من الجيش الروسي جثة متطوع اميركي قتل نهاية آب/اغسطس في أوكرانيا، وذلك في سياق عملية تبادل جديدة للاسرى مع موسكو.

وقال رئيس مكتب الرئاسة الاوكرانية اندري يرماك عبر تلغرام "تم أيضا تسليم جثة متطوع أميركي هو جندي سابق في الجيش الاميركي (اسمه) جاشوا ألن جونز، قاتل في اوكرانيا في معركة ضد المحتلين".

ونقلت الصحافة الاميركية عن والدة جاشوا جونز (24 عاما) انه قتل بيد الجيش الروسي نهاية آب/اغسطس.

الى ذلك، اوضح يرماك انه تمت مبادلة "عشرة عسكريين اوكرانيين" مع روسيا هم "ضابط وتسعة جنود ورتباء".

وقال دميترو لوبينتس المكلف الحقوق الانسانية الاوكرانية عبر تلغرام ان هؤلاء الجنود الذين حرروا "يخدمون خصوصا في الالوية 60 و57 و28 وفي وحدات عسكرية مختلفة".

واضاف ان "المقاتل الاكبر سنا الذي افرج عنه يبلغ 55 عاما والاصغر سنا يبلغ 21 عاما"، مرفقا رسالته بصورة للرجال العشرة بالزي العسكري امام ما بدا انه محطة وقود.

وقامت روسيا واوكرانيا بالعديد من عمليات تبادل الاسرى منذ بدء الحرب في شباط/فبراير الفائت.