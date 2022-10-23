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كييف (أوكرانيا): نفت أوكرانيا الأحد التخطيط لاستخدام "قنبلة قذرة" ضد القوات الروسية بعدما اتهمها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأنها تعتزم اللجوء الى هذا السلاح خلال مشاورات هاتفية مع نظرائه الأميركي والفرنسي والتركي والبريطاني.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن "اكاذيب روسيا حول عزم أوكرانيا على استخدام +قنبلة قذرة+ هي سخيفة بمقدار ما هي خطيرة".