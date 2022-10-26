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إيلاف من بيروت: في خطابه عن حالة الاتحاد في يناير 2011، أدلى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بتصريح له تأثير ملحوظ. كان ذلك بعد أقل من أسبوعين على تنحي الدكتاتور التونسي زين العابدين بن علي، ويبدو أن الرئيس الأميركي تعهد بدعم قوي للاحتجاجات التونسية التي أطلقت سلسلة من الثورات في الشرق الأوسط. قال: "لقد أثبتت إرادة الشعب أنها أقوى من سلطة ديكتاتور. لنكن واضحين: الولايات المتحدة الأميركية تقف إلى جانب الشعب التونسي وتدعم التطلعات الديمقراطية لجميع الناس".

كان تأثير كلام أوباما فوريًا، وفقًا لغوردون جراي، الذي كان يشغل منصب سفير الولايات المتحدة في تونس. ويتذكر جراي: "كان لذلك تأثير قوي جدًا في تونس. الناس من التونسيين العاديين إلى الوزراء المعينين حديثًا كانوا يقولون الشيء نفسه. منحهم الشعور بالثقة".

دموع فرح.. دموع حزن

بعد عقد من الزمان، تحولت دموع الفرح إلى حزن بينما يمر انتقال تونس إلى الديمقراطية في أخطر مراحلها. الرئيس قيس سعيد، الذي تولى السلطة في عام 2019 في موجة ازدراء شعبوي لحكومة ما بعد الثورة، دمر المؤسسات الديمقراطية في البلاد في ثلاث سنوات فقط في السلطة. فلماذا توقفت الثورة؟ والأهم من ذلك بالنسبة لصانعي السياسة في الولايات المتحدة، هل كان بإمكان واشنطن المساعدة في توجيه الأمر بشكل صحيح؟ هذا أحد أهم الأسئلة التي تواجه السياسة الخارجية الأميركية اليوم - أو على الأقل ينبغي أن تكون كذلك. منذ توليه منصبه العام الماضي، جادل الرئيس جو بايدن بأن هدفه الأساسي في الخارج هو دحر المد المتصاعد من الاستبداد. ما هي أفضل طريقة يمكن المرء أن يفعلها من دعم أولئك الذين سبق لهم أن أطاحوا بديكتاتور؟

على الرغم من أن الثورات واجهت انتكاسات في العالم العربي، فإن روح الانتفاضات العربية أظهرت نفسها على نحو مفاجئ. في العامين الماضيين قبل أن يجتاح كوفيد العالم، انتفضت شعوب الجزائر ولبنان والعراق والسودان في محاولات (مشؤومة حتى الآن) للإطاحة بحكامهم. ومع احتجاجات ضخمة تجتاح إيران المجاورة، لن يضر التفكير في كيفية تعامل الولايات المتحدة مع انتقال ديمقراطي جديد في الشرق الأوسط.

إذًا، ما هو الدرس الذي يجب تعلمه من المرحلة الانتقالية في تونس؟ في حين لا توجد إجابات سهلة، يزعم الكثيرون أن القضايا في السياسة الأميركية تتلخص في خطأ بسيط لكنه مترتب على ذلك: لقد أساءت واشنطن تقدير الدوافع الأساسية للثورة. قالت سارة يركيس، الزميلة البارزة في مؤسسة كارنيغي التي عملت على تونس في وزارة الخارجية في منتصف الفترة: "لم نتعلم الكثير من الدروس من التحولات السابقة، والتي تُظهر أنك تحتاج حقًا إلى الكثير من الدعم الدولي. أعتقد أن الخطأ الكبير هو عدم الاعتراف بأن الثورة كانت مدفوعة بالإحباط الاقتصادي، وليس بالمطالب السياسية".

العملية الانتقالية

أكثر ما يزعج المحللين بشأن فشل تونس هو مدى حسن سير العملية الانتقالية في البلاد. بعد أقل من ثلاث سنوات على سقوط بن علي، أقر مجلس منتخَب دستورًا يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أحد أكثر دستور المنطقة تقدمًا، ونفذت البلاد انتقالًا سلميًا للسلطة بين أول رئيسين منتخبين ديمقراطيًا. ونظرًا إلى نجاحها الواضح، أمضى الأكاديميون جزءًا كبيرًا من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في محاولة اكتشاف ما الذي يجعل تونس مختلفة عن نظيراتها في المنطقة. عادة ما تتلخص الإجابة في شيء من هذا القبيل: على عكس جيرانها، كان لدى تونس جيش ضعيف مستقل نسبيًا وبالتالي اختار عدم مهاجمة المتظاهرين، وجماعات المجتمع المدني القوية التي يمكنها تعبئة قطاعات واسعة من البلاد، وحركة إسلامية (النهضة) معتدلة وملتزمة بالديمقراطية على الرغم من أنها عانت سنوات من القمع الحكومي.

تُرجم كل هذا إلى وضع فريد إلى حد ما - وضع تلتزم فيه جميع القوى السياسية الرئيسية تقريبًا بالتحول الديمقراطي. قال يركس: "حتى عام 2019، كان في تونس جميع اللاعبين الرئيسيين الذين أرادوا استمرار التحول الديمقراطي". لكن لم يساعد أي من هذه العوامل في تلبية المطلب الأساسي للثورة: تحسين الوضع الاقتصادي للتونسيين العاديين.

قال رضوان المصمودي، مؤسس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية ومستشار زعيم حزب النهضة رشيد الغنوشي حول العلاقات الأميركية - التونسية: "لا يمكنك إجبار الناس على الاختيار بين الطعام والحرية". وبما أن الوباء والأزمات الدولية الأخرى اجتاحت البلاد، ازداد الوضع الاقتصادي سوءًا في السنوات التي تلت ذلك. استجابت الولايات المتحدة لمشاكل تونس من خلال تعزيز المساعدة الاقتصادية (والأمنية) وتشجيع تونس على السعي للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي. كانت القروض والوعود بالمساعدات مرتبطة بسلسلة من الشروط التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد التونسي إلى نظام ليبرالي مع قطاع عام صغير، إلى حد ما على عكس نظام البلاد قبل عام 2011. وبحسب المصمودي، هذا التركيز على الإصلاح الاقتصادي السريع أدى إلى فشل المرحلة الانتقالية. قال: "كنت أدعو منذ 2011 إلى خطة مارشال لمساعدة تونس"، مضيفًا أن مليار دولار سنويًا كان من شأنه أن يمنح القادة مساحة لتطوير ثقافة سياسية أقوى، فبناء ديمقراطية حقيقية ناجحة، يستغرق وقتًا، وخلال هذا الوقت تحتاج إلى الحفاظ على الاقتصاد.

لا مخاطرة

بالنسبة إلى حركة النهضة الإسلامية، يرى البعض أن الجماعة لم تكن مستعدة للمخاطرة بالقمع من خلال العودة إلى المعارضة، خاصة وأن بعض خصومها السياسيين ما زالوا يطالبون بحظرها. وبالنظر إلى رد فعل واشنطن اللطيف على الحملة القمعية المميتة للإخوان المسلمين في مصر، من الصعب لوم النهضة على القلق من أن المجتمع الدولي لن يساعدها. ومن المهم بالطبع وضع حالة تونس في سياقها. كان لدى واشنطن فترة وجيزة من الوقت للتركيز على تونس قبل الثورات العربية الأخرى، وصعود داعش، وسلسلة من الحروب الإقليمية جذبت موارد كبيرة واهتمامًا بعيدًا عن البلد المستقر نسبيًا. وكما أشار يركيس، جاءت الانتفاضات العربية بعد أزمة 2008 المالية، والتي تركت المانحين الدوليين يشعرون بالضيق بينما كان على أوباما أن يجيب على صقور الميزانية.

من الصعب تجاهل حقيقة أن المساعدة الأميركية لتونس كانت صغيرة مقارنة بما حصلت عليه الدول الأخرى من الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. وإجمالًا، قدمت الولايات المتحدة لتونس 1.4 مليار دولار دعمًا على مدى العقد الماضي. وهذا يتساوى مع ما تقدمه أميركا لمصر والأردن كل عام، ويمثل 2 في المئة فقط مما قدمته واشنطن لأوكرانيا منذ فبراير لدعم جهود كييف للدفاع عن ديمقراطيتها. وتم تخصيص معظم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لتونس للأجهزة العسكرية والأمنية في البلاد، كما قال فاضل علي رضا، مؤسس المنفذ الإخباري "مشكال". قال: "أعطت الولايات المتحدة بالفعل الأولوية للعلاقة الأمنية على أشياء أخرى، فزادت قوات الأمن في البلاد من قوتها مع استمرارها في انتهاك حقوق الإنسان وعنف الشرطة والتعذيب".

في نهاية الأسبوع الماضي، نزل آلاف التونسيين إلى شوارع تونس للاحتجاج على حكومة سعيد، مطالبين الزعيم بالتنحي واتهموه بمهاجمة الديمقراطية وسوء إدارة الاقتصاد التونسي. كانت الأحداث صورة مصغرة للتحديات التي تواجه المعارضة اليوم. على الرغم من أن المتظاهرين كانوا موحدين في مطالبهم، انقسمت التظاهرة إلى مجموعتين، حيث سيطر أنصار النهضة على تجمع فيما نظم أنصار الحزب الدستوري الحر مجموعة أخرى. وعلى الرغم من هذه الانقسامات، أشارت الاحتجاجات إلى أمر مهم: الآن بعد أن تذوق التونسيون طعم الديمقراطية، العودة إلى الحكم المطلق ليست مضمونة على الإطلاق.

تقلصت الخيارات الأميركية

بالنسبة للولايات المتحدة، تقلصت الخيارات المطروحة على الطاولة بشكل كبير منذ الأيام الأولى للثورة. منذ توليه منصبه، اتخذ بايدن مقاربة لطيفة تجاه هجمات سعيد على النظام السياسي في تونس. والجدير بالذكر أن واشنطن والحلفاء الغربيين اختاروا عدم اتهام سعيد بالانقلاب عندما أغلق برلمان البلاد وبدأ الحكم بمرسوم. بدأ فريق بايدن في اتخاذ نبرة عامة أقوى إلى حد ما. عندما دفع سعيد بدستور جديد بتأييد شعبي محبط، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إلى "مخاوف واسعة النطاق" في تونس بشأن هذه الخطوة وألمح إلى أن الوثيقة ستسمح بانتهاكات حقوق الإنسان.

الخبراء والناشطون منقسمون الآن حول كيفية تعامل واشنطن مع سعيد. تدور الأسئلة الرئيسية حول ما إذا كان يجب الاستمرار في تقديم المساعدة للحكومة وما إذا كان يجب دعم صفقة جديدة مؤقتة مع صندوق النقد الدولي، والتي من شأنها إرسال 1.9 مليار دولار إلى تونس من أجل المساعدة في استقرار الوضع الاقتصادي ومتابعة الإصلاحات.

يجادل البعض بأن على واشنطن اشتراط أو حتى قطع المساعدات عن الحكومة وإعادة توجيهها إلى مجموعات المجتمع المدني من أجل التأكد من أن سعيد لا يستفيد من الدعم الأميركي. لكن آخرين قلقون من أن تؤدي هذه الخطوة إلى إلحاق الضرر بالتونسيين العاديين أكثر من أي شخص آخر في الطبقة السياسية.

بعبارة أخرى، لم يتبق أمام الولايات المتحدة الآن سوى الخيارات السيئة. سيكون الخيار الأقل إيلامًا هو اشتراط المساعدة الأمنية على بقاء الجيش بعيدًا عن السياسة، لكن حتى ذلك سيكون له بالتأكيد تكاليف على الوجود العسكري الأميركي في المنطقة. لذلك، بعد 11 عامًا فقط من طرد آخر ديكتاتور لهم، توقف عمل التونسيين مرة أخرى عنهم. قال المصمودي: "الشعب التونسي سيحارب من أجل الديمقراطية".