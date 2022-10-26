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إيلاف من لندن: دعت بريطانيا عشاق كرة القدم المثليين الذين يحضرون كأس العالم في قطر إلى إظهار "القليل من المرونة والحلول الوسط".

في حديثه إلى إذاعة لندن (LBC) الأربعاء، دعا وزير وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي المشجعين الذين يسافرون من إنكلترا وويلز إلى "احترام الدولة المضيفة"، حيث يُعد النشاط المثلي غير قانوني.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء قال إنه لا ينبغي أن يُتوقع من مشجعي مجتمع الميم "التنازل عن هويتهم" إذا قاموا بزيارة قطر للمشاركة في كأس العالم.

كلام صادم

وصف حزب العمال تصريحات السيد كليفرلي بأنها "صادمة بشكل صادم". وفي مقابلة منفصلة مع "سكاي نيوز"، كرر وزير الخارجية رسالته عندما سئل عن الكيفية التي تدفع بها الحكومة من أجل المساواة بين مجتمع الميم في قطر.

قال: "هذه دول إسلامية ، لديهم نقطة انطلاق ثقافية مختلفة جدًا بالنسبة لنا. أعتقد أنه من المهم عندما تكون زائرًا لبلد أن تحترم ثقافة دولتك المضيفة".

معاقبة المثليين

وانتقدت مجموعات المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية قرار تنظيم كأس العالم في قطر، وهي دولة يمكن أن يُعاقب فيها على المثلية الجنسية بالإعدام.

وتأهلت إنكلترا وويلز للبطولة، ما يعني أنهما سيلعبان ثلاث مباريات جماعية، إضافة إلى مباريات خروج المغلوب إذا تأهلوا.

وتقام مباريات إنكلترا الثلاث الأولى في الدوحة والخور - ضد ويلز - في الريان. ويلعب ويلز مبارياته الثلاث في المدينة الأخيرة.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت منظمات مجتمع الميم المتعاونة مع الفيفا إن "التقدم كان بطيئًا" في ضمان سلامة المعجبين من مجتمع الميم، والتطمينات من قطر "لم تكن كافية".

موقف دعم

اتخذ بعض لاعبي كرة القدم موقفًا متحديًا لدعم مجتمع المثليين في الفترة التي تسبق كأس العالم. وقال لاعب كرة القدم هاري كين إنه يعتزم ارتداء شارة OneLove خلال مباريات كأس العالم ، حتى لو لم تتم الموافقة على استخدامها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يدير كأس العالم.

وتنص لوائح الفيفا على أن مجموعة أدوات اللاعب وغيرها من "المعدات الإجبارية الأساسية يجب ألا تحتوي على أي شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية".

وقال بعض السياسيين، بمن فيهم زعيم حزب العمال السير كير ستارمر، إنهم لن يحضروا البطولة بسبب سجل قطر في مجال حقوق الإنسان. ولا يزال من المتوقع أن يكون الوزير الأول لويلز، مارك دراكفورد، هناك.

كليفرلي يحضر

وقال كليفرلي إنه سيحضر كأس العالم، مضيفًا أن المملكة المتحدة لديها "شركاء مهمون للغاية في الشرق الأوسط".

وتأتي تصريحات كليفرلي في الوقت الذي منع فيه المسؤولون القطريون الناشط البريطاني بيتر تاتشيل من تنظيم احتجاج لحقوق المثليين في الدوحة الثلاثاء.

وقال تاتشيل إن السلطات "حاصرته واستجوبته" في أعقاب الاحتجاج الفردي، الذي يُعتقد أنه أول احتجاج على حقوق مجتمع الميم في أي دولة خليجية.

وقال الناشط إن وزير الخارجية يجب ألا يحضر كأس العالم، وبدلاً من ذلك "يسلط الضوء على الانتهاكات التي يرتكبها النظام". وقال إنه من خلال التخطيط للتواجد في هذا الحدث ، فإن السيد كليفرلي سيكون "متواطئا مع نظام معاد للمثليين جنسياً وعنصرياً".

تصريحات صماء

وانتقدت وزيرة الظل الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية في الظل لوسي باول تصريحات وزيرة الخارجية ووصفتها بأنها "صماء بشكل صادم".

وقالت: "الرياضة يجب أن تكون مفتوحة للجميع"، واضافت: "سيشعر العديد من المشجعين أنهم لا يستطيعون حضور هذه البطولة لتشجيع فريقهم بسبب سجل قطر في حقوق الإنسان والعمال والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية".

تابعت: "على الحكومة أن تتحدى الفيفا بشأن كيفية وضع المشجعين في هذا الموقف، وضمان السلامة الكاملة لجميع المشجعين الحاضرين، وليس الدفاع عن القيم التمييزية".

موران تنتقد

انتقدت النائبة عن حزب الديمقراطيين الأحرار ليلى موران تصريحات كليفرلي، وقالت: "يجب أن تكون كأس العالم احتفالاً باللعبة الجميلة ، بدلاً من استخدامها من قبل دول مثل قطر لغسل سجلاتها الفظيعة في مجال حقوق الإنسان".

وختمت موران: "أي مسؤول بريطاني يحضر يجب أن يستخدم مناصبه لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان، وليس تأييد النظام".

في الختام، يشار إلى أن وزارة الخارجية البريطانية، التي يقودها كليفرلي الآن، على إصدار وتحديث نصائح السفر الرسمية عبر الإنترنت للبريطانيين عند سفرهم إلى أي بلد في العالم.

بالنسبة إلى قطر، فإن الصفحة ذات الصلة تقول: "السلوك الجنسي المثلي غير قانوني في قطر. راجع صفحة المعلومات والنصائح الخاصة بنا لمجتمع المثليين قبل السفر".