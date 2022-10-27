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اوتاوا: دانت 12 وزيرة خارجية بقيادة الكندية ميلاني جولي الأربعاء حملة القمع العنيفة للاحتجاجات المطالبة بحقوق المرأة في إيران والمستمرة منذ 40 يوما.

وقالت وزيرات خارجية ليبيا وألبانيا وأندورا وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وكوسوفو وليختنشتاين ونيوزيلندا والنروج في بيان مشترك، "بصفتنا وزيرات للخارجية، نشعر بمسؤولية إسماع أصوات النساء الإيرانيات".

وأعربن عن "تضامنهن مع الإيرانيات الشجاعات اللائي يمارسن حقهن في التجمع السلمي والدفاع عن حقوقهن الأساسية".

قمع

كما دانت الوزيرات "التطبيق العنيف" لقانون إلزامية الحجاب في إيران و"حملة القمع الجارية ضد المتظاهرين" التي خلفت ما لا يقل عن 141 قتيلا بينهم أطفال، وفق حصيلة جديدة أعلنتها الثلاثاء منظمة "هيومن رايتس إيران" ومقرها في أوسلو.

توفيت الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) في 16 يلول/سبتمبر بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران لدى شرطة الأخلاق التي اتهمتها بخرق قواعد لباس المرأة الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وأثارت وفاتها موجة احتجاج مستمرة في أنحاء إيران، تقدمتها شابات وتلميذات كثير منهن عاريات الرأس وحرقن الحجاب متحديات قوات الأمن.