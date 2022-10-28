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إيلاف من بيروت: لا يزال ضابط المخابرات السورية المسؤول عن واحدة من أكثر الأعمال المروعة في الحرب الأهلية - مذبحة التضامن - يعمل في قاعدة عسكرية خارج دمشق، بالرغم من اتهامه بتوجيه ما يصل إلى اثني عشر عملية قتل جماعي أخرى.

أمجد يوسف، الرائد في إحدى وحدات المخابرات السورية الأكثر رعبًا، يعمل في قاعدة كفرسوسة، حيث كان منذ أكثر من ستة أشهر منذ أن كشفت غارديان البريطانية عن دوره في إطلاق النار على عشرات الأشخاص في ما عرف بمذبحة التضامن، في إحدى ضواحي العاصمة السورية في عام 2013.

قال زميل سابق ليوسف إنه اعترف بعمليات القتل في مكالمة هاتفية مع صديق مشترك. قال: نعم فعلت ذلك. هذا ما كان علي فعله في ذلك الوقت . وقال الزميل السابق لصحيفة الغارديان: "لم نفاجأ بما فله، فنحن نعرفه، ونعرف النظام".

صور صادمة

صدمت الصور الشتات السوري وأثارت الإدانة في جميع أنحاء أوروبا وواشنطن. فتحت كل من فرنسا وألمانيا وهولندا تحقيقات في جرائم الحرب باستخدام قوانين الولاية القضائية العالمية وتطارد الجناة الذين ربما هربوا إلى الأراضي الأوروبية.

يعتقد المحققون الألمان أنهم ربما يكونون قد تعرفوا على زميل ليوسف يعيش الآن في ألمانيا ويقومون بإعداد قضية ضد ضابط المخابرات السابق. وأثارت فضائح التضامن أيضًا ضجة في سوريا، كما أثارت قلق قيادة البلاد، التي عادة ما تحتفظ بأسرار الدولة، وأثارت غضبًا واسع النطاق حتى بين مؤيدي الرئيس بشار الأسد.

بعد الكشف عن المجزرة، تم إطلاق سراح ما يقرب من 100 سجين، كان بعضهم محتجزًا منذ أكثر من عقد.

قالت زميلة يوسف السابقة لصحيفة غارديان إن الرائد كان يخشى وجوده في التضامن على مدار العقد الماضي، وكان يخطف النساء من الشوارع، وكثير منهن لم يُشاهد مرة أخرى. أضافت: "رأيته يأخذ النساء من طابور الخبز ذات صباح. كنّ بريئات. لم يفعلن شيئًا. تعرضن للاغتصاب أو القتل".

تسريبات كشفت المستور

تم التعرف على يوسف من خلال بحث أجراه البروفيسور أوغور أنجور والباحثة أنصار شحود من معهد دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية بجامعة أمستردام. تم تسريب 27 مقطع فيديو للأكاديميين، تم تنزيلها من جهاز الكمبيوتر المحمول الذي يستخدمه الفرع 227 للمخابرات السورية، والذي كان يوسف نائب قائدها. المصادر التي سربت مقاطع الفيديو هربت من سوريا في وقت سابق من هذا العام وتسعى المخابرات العسكرية في البلاد إلى البحث عن هوياتها، وفتحت تحقيقًا في كيفية تسريب المواد.

في مقطع فيديو غير منشور، اطلعت عليه صحيفة غارديان، يطلق يوسف النار على ما يصل إلى ست نساء ويرميهن في حفرة قبل إشعال النار فيها، وتجلب جرافة لملئها بالرماد والحطام فيما يبدو محاولة لإزالة الأدلة.

قال الزميل السابق إن ما يصل إلى اثني عشر مجزرة أخرى نُفّذت في حي التضامن وأن السكان المحليين كانوا على دراية جيدة بالمواقع. قال: "كل القتلى من السنة. كان هذا تطهير طائفي، ولا شيء آخر. كان العلويون يقضون على السنة".

بُعد طائفي

تم الاشتباه في وجود بُعد طائفي لعمليات القتل، لكن اثنين آخرين من زملاء يوسف السابقين أشاروا إلى أنها كانت تهدف أيضًا إلى تحذير المجتمعات في التضامن أو بالقرب منها بعدم التعاون مع جماعات المعارضة. وقال المصدر إن جميع مواقع المذابح في التضامن كانت مناطق محظورة على السكان المحليين وأن العدد النهائي للقتلى على يد الفرع 227 قد يصل إلى 350.

غضب بشار الأسد عندما أعلنت فرنسا في أغسطس الماضي أنها ستفتح تحقيقًا في جرائم الحرب السورية، وقال إن باريس تستخدم هذه المزاعم ذريعة لإعادة استعمار سوريا.

وقالت فرنسا إن مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب تسلم مقاطع الفيديو. من المرجح أن تشكل الأعمال المزعومة أخطر الجرائم الدولية، وتحديدا الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. إن مكافحة الإفلات من العقاب مسألة تتعلق بإنصاف الضحايا. كما أنه شرط أساسي لبناء سلام دائم في سوريا. بعد عقد من الجرائم ضد الشعب السوري، لا تزال فرنسا ملتزمة بضمان تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة "، بحسب متحدث باسم الحكومة الفرنسية.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن صحيفة "غارديان" البريطانية