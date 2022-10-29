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نجامينا: أعلنت الحكومة التشادية السبت تعرض مواطن فرنسي أسترالي للخطف الجمعة في شرق البلاد الحدودي مع السودان "بأيدي أشخاص مجهولين حتى الآن".

وقالت السلطات التشادية إن عملية الخطف وقعت عصر 28 تشرين الأول/أكتوبر 2022، بدون أن تحدد ملابساتها.

وأشارت إلى أن الفرنسي الأسترالي عمل في محمية لظبي المها يديرها "صندوق الحفاظ على الصحراء"، وهو منظمة غير حكومية لحماية الحياة البرية.

تأسس صندوق الحفاظ على الصحراء عام 2004 للتصدي إلى "موجة الانقراض الكارثية" التي "تهدد الطيور والثدييات الكبيرة في إفريقيا"، وفق موقع المنظمة. وتبلغ مساحة المحمية 77950 كيلومترا مربعا.

وأكدت السلطات التشادية أن "الحكومة حشدت كل الامكانات الأمنية والبشرية للقبض على الخاطفين".

وتشاد دولة غير ساحلية تقع في وسط منطقة الساحل، وتبلغ مساحتها حوالى 1,3 مليون كيلومتر مربع، وتحدها الكاميرون ونيجيريا والنيجر وليبيا والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى.