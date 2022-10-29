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إيلاف من الجزائر : علمت " إيلاف المغرب"ان ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب طالب في الجلسة المغلقة لاجتماع وزراء الخارجية العرب بإدراج نقطة تسليح إيران لجبهة البوليساريو الانفصالية بالدرون (الطائرات المسيرة )، واستهدافها للأراضي العربية سواء في الخليج أو المغرب ضمن جدول الأعمال الاجتماع ،بيد ان وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة رفض ذلك .

وقال مصدر دبلوماسي ل" إيلاف المغرب " إن بوريطة علق على العمامرة قائلا :"ليس من حقك الرفض هناك تصويت وإجماع".بيد ان العمامرة ، يقول المصدر ذاته، تجاهل ما قاله الوزير المغربي .‏لكن بوريطة أعاد طرح نفس الطلب ودعمه معظم من كان في قاعة الاجتماع .

وكان بوريطة قد قال في تصريح مقتضب للصحافة "إذا تجاوزنا الخلافات الجانبية ، وإذا تجاوزنا الاستفزازات التي لا حاجة اليها، وإذا البلد المضيف تعامل وفق القواعد التي تحكم القمم سواء من الناحية البروتوكولية أو من ناحية الأعراف،، واذا كان هناك تلاعب بكل القواعد فأكيد أنه سيكون هناك فشل".

في سياق ذلك ، أكد مصدر دبلوماسي مغربي رفيع لوكالة الانباء المغربية أنه عكس ادعاءات بعض المواقع ووسائل الاعلام الجزائرية بأن الوزير بوريطة غادر مكان اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بالجزائر إثر خلاف مع نظيره الجزائري ،فإن هذا الخبر لا أساس له من الصحة.

واكد ذات المصدر ان الوفد المغربي بقي داخل القاعة واحتج على عدم احترام خارطة المغرب، كما هو متعارف عليها، من قبل قناة جزائرية مما اضطر الجامعة العربية الى اصدار بيان توضيحي ورئاسة الجلسة الى تقديم اعتذار.

وشدد المصدر ذاته على انه ليس من قواعد واعراف العمل الدبلوماسي المغربي وفق تعليمات الملك محمد السادس ان يغادر قاعة الاجتماعات بل ان يدافع من داخل اروقة الاجتماعات على حقوق المغرب المشروعة ومصالحه الحيوية.

وخلص المصدر الى ان كل الاخبار الرائجة عن مغادرة الوفد المغربي لقاعة الاجتماعات لا اساس له من الصحة.

على صعيد ذي صلة ، كشف مصدر دبلوماسي مغربي رفيع المستوى ان الوفد المغربي المشارك في أشغال اجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في الجزائر ارتكبت في حقه خروقات بروتوكولية وتنظيمية متنافية مع الأعراف الدبلوماسية والممارسات المعمول بها في الاجتماعات التي تلتئم في إطار جامعة الدول العربية، بدءا بالتقصير في استقباله بالمطار.

واضاف المصدر ذاته ان تلك التجاوزات المرتكبة في حق الوفد المغربي سواء عند وصوله إلى قاعة الاجتماع أو خلال الأنشطة الموازية بما فيها مأدبة العشاء التي أقامها وزير الخارجية الجزائرية على شرف المشاركين، والتي أمعنت الجهة الجزائرية المنظمة في تهميش رئيس الوفد المغربي، متجاهلة تطبيق العرف الدبلوماسي أو الترتيب الأبجدي.

وذكر المصدر ذاته أن من شأن تلك التجاوزات أن تحدث ارتباكا جسيما فيما تبقى من أشغال القمة العربية، وهي التي تفسر غياب مجموعة من القادة العرب أو عدول آخرين عن الحضور.

وأوضح المصدر الدبلوماسي المغربي أن الوفد المغربي، مثله مثل بقية الوفود العربية، عانى من استفزازات أحد الموظفين الجزائريين ، الذي اتسم سلوكه بالعنف والهجومية، وغياب الحياد وفرض وجهة نظره وفشله في البحث عن التوافق.

وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، قد نفت في بيان رسمي ، أن يكون لها أي "شركاء إعلاميين" في تغطية أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين التي تُعقد بالجزائر، وأكدت عدم وجود صلةٍ لها بأية مؤسسة إعلامية تدعي هذه الصفة.

يأتي النفي على خلفية قيام قناة الجزائر الدولية AL24 News بنشر خريطة للعالم العربي على موقعها الالكتروني تُخالف الخريطة التي درجت جامعة الدول العربية علي اعتمادها مما أثار تحفظ الوفد المغربي.

وأكدت الأمانة العامة أن الجامعة العربية لا تعتمد خريطةً رسمية مبين عليها الحدود السياسية للدول العربية، وأنها تتبنى خريطة للوطن العربي من دون إظهار للحدود بين الدول تعزيزا لمفهوم الوحدة العربية.

كما أهابت الأمانة العامة بجميع وسائل الإعلام توخي الحرص الشديد في نسبة المعلومات المنشورة على مواقعها للجامعة العربية، أو مؤسساتها.