إيلاف من بيروت: أصبح المستشار البريطاني السابق ريشي سوناك أول رئيس وزراء بريطاني غير أبيض، بعدما حصل على دعم نحو 200 من أعضاء البرلمان المحافظين في السباق السريع للقيادة، والتي أشعلتها استقالة ليز تراس. انسحبت المنافس الوحيد للاعب البالغ من العمر 42 عامًا، زعيمة مجلس العموم بيني مورداونت، بعد فشلها في الحصول على الدعم الكافي بين أعضاء البرلمان.

بصفته مستشارًا بين عامي 2020 و 2022، كان سوناك مسؤولًا عن الحزم المالية للحكومة البريطانية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد، بما في ذلك مخطط الإجازة ومبادرة "Eat Out to Help Out" لتعزيز الشركات المحلية. إلى جانب رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، تم تغريمه لحضور حفل عيد ميلاد في 10 داونينج ستريت أثناء الإغلاق.

في أوائل يوليو، أدت استقالته من الحكومة، إلى جانب وزير الصحة آنذاك ساجد جاويد، إلى موجة من الاستقالات أدت في النهاية إلى سقوط حكومة جونسون. كان سوناك منافسًا رئيسيًا في سباق القيادة التالي، لكنه خسر أمام تراس. لكن بعد أن أصبحت رئيسة وزراء ذات أقصر مدة حكم في تاريخ بريطانيا، أتيحت له الآن فرصة لقيادة البلاد بعد كل شيء.

على عكس تراس، لم يكن رئيس الوزراء الجديد وزيرًا للخارجية أو شغل أي مناصب حكومية تتعلق بدور بريطانيا في الخارج، بما في ذلك في الشرق الأوسط. ففي الأشهر الأخيرة، تحدث سوناك بشكل مكثف لدعم إسرائيل، بما في ذلك النظر في نقل سفارة المملكة المتحدة إلى القدس، وكذلك بشأن الاتفاق النووي الإيراني وخطر "التطرف الإسلامي".

حجة قوية لنقل السفارة

خلال حدث نظمه الأصدقاء المحافظين لإسرائيل في أغسطس، قال سوناك إن هناك "حجة قوية للغاية" لنقل المملكة المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالأخيرة كعاصمة لإسرائيل.

حافظت المملكة المتحدة منذ فترة طويلة على بعثتها الدبلوماسية في تل أبيب - حتى بعد إعلان إسرائيل القدس كعاصمة لها - كجزء من سياسة طويلة الأمد تقضي بأن الوضع النهائي للمدينة يجب أن يتقرر بعد المفاوضات. في الشهر الماضي، أعلن تراس عن مراجعة للموقع، ما أثار إدانة من القادة المسيحيين والمسلمين، وكذلك أحزاب المعارضة في المملكة المتحدة .

عارض سوناك تصنيف إسرائيل كدولة فصل عنصري - وهو ما فعلته المنظمات الحقوقية الرائدة بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وبتسيلم في الأشهر الأخيرة. قال سوناك لصحيفة "جيويش كرونيكل": "إن ادعاء الفصل العنصري ليس فقط غير صحيح من الناحية الوقائعية ولكنه هجوم صريح تمامًا".

"إسرائيل، مثل أي أمة، ليست كاملة - لكنها ديمقراطية نابضة بالحياة ومتعددة الأعراق تتمتع بصحافة حرة وسيادة القانون. إنها تقف كمنارة أمل مشرقة في منطقة الأنظمة الاستبدادية والمتطرفين الدينيين ".

في المقابلة ذاتها، أشاد سوناك باتفاقيات التطبيع التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل وعدة دول عربية. "المملكة المتحدة في وضع قوي للاستفادة من علاقاتها التاريخية مع دول الخليج الأخرى لتوسيع الاتفاقات وأود أن أرى الدبلوماسيين البريطانيين يركزون بشكل أكبر على هذا."

كما التزم المستشار السابق بإقرار مشروع قانون للقضاء على حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.

في عام 2018، بصفته وزيرًا في الحكومة المحلية، أصدر توجيهات ضد العاملين في القطاع العام الذين يستخدمون معاشاتهم التقاعدية لمقاطعة إسرائيل، مشيرًا إلى أنه "لا ينبغي لهم اتباع سياسات استثمارية تتعارض مع السياسة الخارجية للمملكة المتحدة أو سياسة الدفاع البريطانية".

في مارس، التقى سوناك بوزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان لمناقشة اتفاقية التجارة الحرة المستقبلية بين المملكة المتحدة وإسرائيل.

صفقة إيران واستراتيجية المنع

في وقت سابق من هذا العام، تعرض رئيس الوزراء السابق جونسون لانتقادات بسبب سفره إلى المملكة العربية السعودية للقاء ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بحثًا عن المزيد من إنتاج النفط.

واجه سوناك أيضًا تحديًا بشأن التعليقات السابقة التي قال فيها إنه "سعيد" لأن شركة DP World ومقرها الإمارات العربية المتحدة، مالكة P&O ferries، ستدير عددًا من الموانئ الحرة في المملكة المتحدة.

في ما يتعلق بإيران، فإن رئيس الوزراء القادم "أكثر تشددًا" مما كانت وزارة الخارجية في عهد جونسون، وفقًا لوزير الدفاع السابق وحليف سوناك ليام فوكس. قال فوكس "إنه يريد فرض أقصى العقوبات ليرى ما إذا كان يمكن إقناع إيران أو إجبارها على اتفاق أوسع يتجاوز البرنامج النووي فقط". وهو يعتقد أن خطة العمل الشاملة المشتركة لا توقف برنامج إيران النووي فعليًا، بل إنها تؤخره فقط وتجعله أكثر صعوبة قليلًا.

إضافة إلى ذلك، قال سوناك إن التطرف الإسلامي كان "أكبر تهديد منفرد للأمن القومي للمملكة المتحدة"، وأضاف أن استراتيجية الحكومة "بريفينت" فشلت في معالجته. وأعلن عن خطط لمعاملة أولئك الذين "يشوهون بريطانيا" كمتطرفين لإحالتهم إلى برنامج مكافحة الإرهاب المثير للجدل.

في يوليو، صرح سوناك أيضًا أنه سيفعل "كل ما يتطلبه الأمر" للحصول على خطة حكومة المملكة المتحدة التي تعرضت لانتقادات شديدة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا "بعيدًا عن الأرض والعمل على نطاق واسع".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "ميدل إيست آي" البريطاني