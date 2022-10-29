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لندن: دافع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الجمعة عن قراره عدم حضور قمة المناخ (كوب 27) الشهر المقبل، قائلا إن عليه التركيز على المشكلات الاقتصادية "الملحة".

وفي مقابلة مع "سكاي نيوز" بعد يوم من إعلان داونينغ ستريت أنه سيغيب عن القمة، قال رئيس الوزراء إنه "ملتزم شخصيا وبشكل كبير" القضايا البيئية.

وأضاف "أعتقد في الوقت الحالي أن من الصواب أن أركز أيضا على التحديات المحلية الملحة التي نواجهها مع الاقتصاد، وأعتقد أن هذا ما يتوقع الناس الذين يشاهدونني أن أفعله أيضا".

هاجم زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر قرار زعيم حزب المحافظين "تحاشي" الحدث، فيما قالت زعيمة حزب الخضر كارولاين لوكاس إن غياب سوناك كان "طريقة مخزية لإنهاء الرئاسة البريطانية لمؤتمر الأطراف".

استضافت المملكة المتحدة القمة السابقة "كوب 26" في غلاسغو في اسكتلندا عام 2021، مع تولي السياسي البريطاني ألوك شارما منصب رئيسها.

كذلك، أعلن 10 داونينغ ستريت في بيان أن الملك تشارلز الثالث المعروف بالتزاماته البيئية لن يذهب أيضا إلى مصر لحضور "كوب 27" بناء على نصيحة الحكومة.

وأوضحت ناطقة باسم رئاسة الحكومة الجمعة "بما يتماشى مع الممارسات المتبعة، التُمست المشورة الحكومية (...) واتُفق بالإجماع على أن هذه ليست المناسبة الفضلى للملك تشارلز للذهاب إلى هناك شخصيا".

من جهته، قدّر المبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري عبر "سكاي نيوز" أن وجود الملك تشارلز سيرسل إشارة "قوية جدا" موضحا أن "وجوده سيحدث الفرق لأنه يتمتع بالمصداقية اللازمة".