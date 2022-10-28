قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: أعلن داونينغ ستريت أن رئيس الوزراء ريشي سوناك لن يحضر قمة المناخ COP27 في مصر الشهر المقبل.

وقالت متحدثة باسم 10 داونينغ ستريت إن لدى رئيس الوزراء "التزامات داخلية أخرى ملحة" ستمنعه من حضور مؤتمر المناخ في شرم الشيخ لكن السيد سوناك يظل "ملتزمًا تمامًا" بدعم الحدث.

وكان من المتوقع أن تحضر ليز تراس، سلف سوناك ، مؤتمر المناخ في مصر، الذي يستمر من 6 إلى 18 نوفمبر.

وقالت المتحدثة "من غير المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف وهذا يرجع إلى الالتزامات المحلية الملحة الأخرى بما في ذلك الاستعدادات لميزانية الخريف."

واضافت: "سيتم تمثيل المملكة المتحدة بالكامل من قبل كبار الوزراء الآخرين بالإضافة إلى رئيس مؤتمر الأطراف ألوك شارما."

ونفت المتحدثة أيضًا أن قرار السيد سوناك بعدم حضور مؤتمر الأطراف السابع والعشرين يشير إلى خفض مستوى تغير المناخ كأولوية من قبل الإدارة الجديدة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أثناء تشكيل فريقه الوزاري الأعلى الجديد، قلل رئيس الوزراء الجديد من دور السيد شارما حتى لا يحضر اجتماعات مجلس الوزراء.

وأعيد تعيين وزير المناخ غراهام ستيوارت في منصبه، لكنه لن يحضر أيضًا مناقشات الفريق الأعلى في مجلس الوزراء.

وقالت المتحدثة: "ما زلنا ملتزمين بتحقيق صافي الصفر وقيادة العمل الدولي والمحلي لمعالجة تغير المناخ. المملكة المتحدة تتقدم على العديد من البلدان الأخرى على صافي الصفر".

وتابعت: "من الواضح أننا سنواصل العمل عن كثب مع مصر بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين وللتأكد من أن جميع البلدان تحرز تقدمًا في الالتزامات التاريخية التي تعهدت بها في ميثاق جلاسكو للمناخ".

خطأ كبير

وقال وزير المناخ في الظل في حزب العمال، إد ميليباند، إن عدم حضور سوناك لقمة تغير المناخ الشهر المقبل كان "خطأ كبيرا". وقال لشبكة سكاي نيوز: "إنها ليست قيادة. إنها تتنازل عن القيادة بعدم الذهاب إلى COP27".

وأضاف ميليباند: "لقد كنا رئيس COP26 وبالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يشاهدون ، نعم ، المناخ مهم ، ولكن هناك قضايا أخرى ، في الواقع ، إذا عملنا بجد وسريع بشأن الطاقة النظيفة ، فهذا ليس مناسبًا لالتزاماتنا المناخية فقط".

وقال: "إنه مناسب لخفض فواتير الطاقة لأن مصادر الطاقة المتجددة الآن أرخص مصدر للطاقة. إنه مناسب لأمن الطاقة. إنه مناسب للوظائف. لذا فإن هذا ليس خطأ على أساس المناخ فقط ، إنه خطأ عندما يتعلق الأمر بفواتير الطاقة والأمن والتوظيف."

الدعوة قائمة

وبالأمس فقط ، حثت مصر رئيس الوزراء الجديد على عدم التخلي عن دور المملكة المتحدة القيادي في مجال المناخ.

وقال كبير المفاوضين المصريين للصحفيين إن المملكة المتحدة "[أظهرت] ريادتها في غلاسكو" ، حيث عقدت قمة المناخ COP26 هذا الوقت من العام الماضي.

وقال السفير محمد نصر ردا على سؤال من سكاي نيوز "نعلم أن هناك تحديات وتحديات اقتصادية تواجه المملكة المتحدة ودول أخرى ، لكننا نأمل ألا تؤدي تلك التحديات إلى التراجع عن التعهدات".

وقال أيضا إن مصر "ما زالت [تأمل]" أن يحضر الملك تشارلز مفاوضات هذا العام في شرم الشيخ. لكن الملك، وهو ناشط بيئي قديم ، انسحب في وقت سابق من هذا الشهر من حضور المحادثات، بعد التشاور مع رئيسة الوزراء آنذاك السيدة تراس. وقال الدبلوماسي المصري إن الدعوة "ما زالت موجودة ، إنها دعوة مفتوحة".

وأصر وزير في الحكومة البريطانية على أن الملك تشارلز الثالث لم يُمنع من حضور قمة المناخ COP27 المقبلة.

قمة غلاسكو

وبلغت ذروة قمة المناخ التي استمرت في غلاسكو في اتفاق لتعزيز أهداف خفض الانبعاثات لعام 2030 بحلول نهاية العام المقبل.

وتم الاتفاق على إنهاء وعكس إزالة الغابات، وخفض انبعاثات الميثان، وبدء الرحلة إلى صافي الصفر.

ويوم الخميس، أجرى السيد سوناك مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وأشاد بنظيره على "قيادته" في مكافحة تغير المناخ.

وقال متحدث باسم داونينغ ستريت "أثناء مناقشة التحديات العالمية المشتركة، أشاد رئيس الوزراء بقيادة رئيس الوزراء مودي في معالجة تغير المناخ ورحب القادة بالفرص المتاحة لتعزيز الأمن والدفاع والشراكة الاقتصادية بيننا".

