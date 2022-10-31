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إيلاف من لندن: فوق تساؤلات عن إعادة تعيينها، تواجه وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان ضغوطاً بسبب تدهور الأوضاع في مركز مكتظ بمعالجة المهاجرين بمقاطعة كنت.

وتم نقل مئات الأشخاص الآخرين إلى مانستون يوم الأحد بعد هجوم حريق في منشأة منفصلة في ميناء دوفر، وقالت الحكومة إن ما يقرب من 1000 مهاجر عبروا القنال الإنكليزي في قوارب يوم السبت، ويقترب الرقم السنوي الآن من 40 ألفًا.

وقال السير روجر غيل، عضو البرلمان عن حزب المحافظين، بعد زيارة يوم الأحد، إن الوضع في المركز - الذي كان من المفترض أن يكون منشأة احتجاز قصيرة الأجل - "غير مقبول على الإطلاق".

وقال إنه يعتقد أن وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل أو وزيرة الداخلية الحالية سويلا برافرمان قررا عدم حجز مكان إضافي في الفندق.

تقول وزارة الداخلية إن الأرقام القياسية للأشخاص الذين يصلون عبر القوارب الصغيرة شكلت ضغطاً هائلاً على نظام اللجوء، كما اتهم حزب العمال المعارض الحكومة بالسماح بتراكم عدد كبير من طلبات اللجوء المتراكمة ، والفشل في التعامل مع العدد المتزايد من عمليات عبور القناة هذا العام.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الداخلية في الظل في الحزب إيفيت كوبر إن "البيروقراطية المضافة" تعني أن معالجة الدعاوى تستغرق 3-6 أشهر أطول.

وقالت إن حزبها سيقلل هذه البيروقراطية، بتقليل عدد الأشخاص الذين يتم إرسالهم إلى الفنادق، مضيفة أن "زيادة استخدام الفنادق هو بحد ذاته علامة على الفشل".

وأضافت أنه كان هناك "انتشار هائل" لنشاط العصابات الإجرامية الذي أدى إلى زيادة عمليات العبور ، بما في ذلك الجريمة المنظمة الألبانية.

ويريد حزب العمال من الحكومة إنشاء وحدة متخصصة داخل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة مكلفة بمعالجة المشكلة.

وكتبت أكثر من 100 جمعية خيرية رسالة مفتوحة إلى وزيرة الداخلية تدعو إلى "نظام لطيف وفعال" لأولئك الذين يطلبون اللجوء في المملكة المتحدة.

وتفاقمت مشكلة مركزمعالجة المهاجرين في كنت، بسبب الهجوم بالقنابل الحارقة على موقع اللجوء دوفر توغ هافن في نهاية هذا الأسبوع ، مما يعني نقل عدة مئات من الأشخاص إلى مركز معالجة الطلبات في مانستون.

اكتظاظ

وكان المرفق مكتظًا ليلة الأحد، حيث ورد أنه تم إيواء 4000 شخص هناك - كان من المفترض في البداية أن يضم 1600 شخص ليتم نقلهم ومعالجتهم في غضون 24 ساعة.

وزار وزير الشؤون الداخلية روبرت جينريك، مركز مانستون أمس واعترف بأن الوضع هناك "لا يطاق".

وتم اتهام السيدة برافرمان بالفشل في المساعدة في حل مشكلة الاكتظاظ في مانستون. وذكرت صحيفة (التايمز) في نهاية هذا الأسبوع أنها رفضت الموافقة على الفنادق الجديدة التي يمكن إرسال طالبي اللجوء إليها. قيل أنها تجاهلت المشورة القانونية ينبغي نقل الناس.

وفيما يتعلق بالظروف في الموقع، قال مجلس اللاجئين إن صبيًا أصيب بالجرب بعد أن مكث في منشأة مانستون لمدة 19 يومًا في ظروف "غير إنسانية".

مرض الدفتيريا

وأكدت وزارة الداخلية تفشي مرض الدفتيريا، وهو عدوى بكتيرية معدية يمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها، في موقع كينت في وقت سابق من شهر أكتوبر.

وجاء في رسالة المؤسسات الخيرية لوزيرة الداخلية إنه عندما تتحدث عن" طرق آمنة وقانونية "، يجب أن تدرك أنه من المستحيل أن تطلب من اللاجئين أن يأتوا حصريًا عبر هذا المسار حتى عندما يكون المترجمون الأفغان المؤهلون للحصول على أحد قلة من المخططات الموجودة لا تزال مختبئة من طالبان.

وأضافت: "عندما تتحدث عن" المهاجرين غير الشرعيين "، يجب أن تدرك أن أعلى جنسيات الأشخاص الذين يقومون برحلات خطرة تشمل أفغانستان وإريتريا وسوريا، وأن 97٪ على الأقل من طلبات اللجوء التي قدمها أشخاص من هذه البلدان كانت ناجحة".

العبودية الحديثة

وقالت الرسالة: "عندما تتساءل عن وجود" العبودية الحديثة "، يجب أن تدرك أنك تقوم بتفكيك الإنجاز الفخور والمعترف به دوليًا لحزبك في حماية الناجين من الاتجار".

وتابعت الجمعيات تقول: "وعندما تشتكي من تكلفة إسكان طالبي اللجوء ، يجب أن تدرك أنه في حين أن الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان لم يختاروا مغادرة أوطانهم ، فإنهم على استعداد للعمل وحريصين على المساهمة ، إذا سمح لهم القانون بذلك فقط".

وقالت الرسالة لوزيرة الداخلية إنك تتحدثين عن التاريخ الفخور لهذا البلد في توفير الملاذ، لذلك نطلب منك تحقيق ذلك بنظام عادل ولطيف وفعال للاجئين.

وخلصت الجمعيات الى مطىالبة وزيرة الداخلية بالتعامل مع تراكم قضايا اللجوء وإنشاء طرق آمنة واحترم القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن اللاجئين، ومنح اللاجئين جلسة استماع عادلة كيفما وصلوا إلى هنا "وعندها تكونين فعلت شيئًا يستحق الحلم به".