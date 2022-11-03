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القدس: أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل مهاجم يحمل سكينا نفّذ هجوم طعن الخميس أصاب فيه ضابطا إسرائيليا في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.

وقالت الشرطة إن المهاجم أثار الشكوك وأمر بالتوقف للخضوع للتفتيش فبل أن "يطعن أحد الضباط في الجزء العلوي من جسده" ليُقتل هو بعد ذلك بالرصاص بأيدي ضابطين آخرين كانا في موقع الحادثة.