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إيلاف من بيروت: علقت جندية إسرائيلية عدة ساعات في الأسبوع الماضي في مطار مدينة شيراز الإيرانية، بعد أن اضطرت الطائرة التي كانت تقلها من طشقند عاصمة أوزبكستان إلى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للهبوط اضطراريا بسبب عطل تقني، بحسب ما نقل موقع "والا" العبري عن مسؤولين إسرائيليين.

لو اكتشف الإيرانيون أن جندية إسرائيلية على أراضيهم، لكان تحول هذا الأمر إلى حادث دولي سياسي - أمني كبير جدًا.

كانت الجنديّة تزور عائلتها في أوزبكستان. في نهاية الزيارة، سافرت من طشقند إلى دبي، حيث كان من المفترض أن تستقل رحلة متصلة إلى إسرائيل. مرت الرحلة إلى دبي فوق الأراضي الإيرانية.

في أثناء الرحلة، حصل عطل فني في الطائرة واضطر طيارها للهبوط اضطراريا في مطار مدينة شيراز جنوبي إيران. وتمكنت الجندية، التي كانت مسافرة بجواز سفر أجنبي، بعد هبوطها في إيران من إبلاغ والديها بما حصل، فاتصلوا بمقرها في الجيش.

قال مسؤول إسرائيلي كبير: "أعلنت حال الطوارئ في أروقة الموساد، وبدأ التعامل مع الأزمة، مع فرض الرقابة العسكرية تعتيمًا تامًا على القضية.

تمكن موظفو الموساد من الاتصال بالجندية وأمروها بعدم التحدث بالعبرية، وعدم تعريف نفسها بأنها إسرائيلية. وبدأ الموساد التخطيط لرحلة ضرورية إلى إيران في أسرع وقت ممكن.

بعد فترة وجيزة، علمت الجندية أن العطل التقني في الطائرة قد أصلِح. وبعد ثلاث ساعات من هبوطها في شيراز، أقلع الجندية إلى دبي.

وتابع المسؤول الاسرائيلي: "كانت ساعات قليلة متوترة، وكان هناك ضغط مجنون. وكل هذا حدث خلال اجتماع الحكومة والمشادات المحيطة باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان".