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إيلاف من لندن: فاجأ رئيس الوزراء البريطاني الركاب خلال ساعة الذروة الصباحية ببيعه الخشخاش "Poppy" في محطة قطارات الأنفاق (مترو) ويستمنستر في وسط لندن.

وشوهد ريشي سوناك وهو يحمل صينية مليئة بزهور الخشخاش (الدحنون) ويتحدث إلى أفراد الجمهور ، الذين طلب بعضهم صور سيلفي ، خلال ظهور قصير لم تتم دعوة أي وسائل إعلام لحضوره.

ضحايا الحروب

وقال الفيلق البريطاني الملكي الذي يحتفل عادة بضحايا الحروب ويستخدم زهرة الخشاش كرمز لها ويبيعها للجمهور دعما للضحايا، إنهم "ممتنون لرئيس الوزراء لتخليه عن وقته للجمع معنا".

وسارع آخرون أيضًا إلى مشاركة دهشتهم عند اكتشافهم السيد سوناك.

يذكر أنه خلال حرب الخنادق في حقول الخشخاش في فلاندرز اثناء الحرب العالمية الأولى، أصبح الخشخاش رمزًا لإحياء ذكرى الجنود الذين قد توفوا أثناء الحرب.

وقال لويس، محلل العمليات والبيانات الذي لم يرغب في ذكر اسمه الأخير ، إنه اشترى خشخاشًا من سوناك مقابل 5 جنيهات إسترلينية. واضاف: "لم أكن أتوقع مقابلة هذا الشاب". "ذهبت لشراء تذكرتي من محطة وستمنستر وكان هناك يبيع الخشخاش مع الرجال والنساء العسكريين."

وقال إنه بعد أن انتقد دور سوناك في رحيل بوريس جونسون كرئيس للوزراء في وقت سابق من العام ، "تبين أنه بخير" ، مضيفًا أنه "متواضع" و "ودود". قال: "لقد فوجئت بوجوده هناك".

وانضم السيد سوناك إلى العديد من أفراد الجيش والموظف المدني ستيفن لو رو.

انتقد البعض مظهره ، حيث غرد أحد الركاب: "من الغريب أن سناك لديه الوقت لـ" بيع "عدد قليل من نبات الخشخاش ولكن ليس كثيرًا في المؤتمرات الدولية الكبرى".

قمة المناخ

ويبدو أنه إشارة إلى تحول رئيس الوزراء في قراره بتخطي قمة المناخ COP27 في مصر. وأعلن داونسنغ ستريت أمس الأربعاء أن سوناك سيشارك في القمة.

وقال سوناك في البداية إنه لن يحضر ، لكنه قال لاحقًا إنه سيحضر الحدث في شرم الشيخ بعد أن واجه مجموعة من الانتقادات من نشطاء البيئة ونواب البرلمان.

وكتب مستخدم آخر لوسائل التواصل الاجتماعي على تويتر: "من الجيد أن نرى رئيس الوزراء يساعد في بيع الخشخاش في محطة ويستمنستر هذا الصباح. نحن بحاجة إلى المزيد من هذا وأقل من المشاهير يلاحقون الهراء من أمثال بوريس جونسون ومات هانكوك الذي سيشارك في برنامج للتلفزيون الواقعي في استراليا نهاية هذا الشهر".

القصيدة

يشار إلى أن زهرة الخشخش وردت في قصيدة (في حقول الفلاندرز (بالإنكليزية: In Flanders Fields)‏ وهي قصيدة حربية كتبها الشاعر الكندي جون ماكريه خلال الحرب العالمية الأولى في 3 مايو من عام 1915 بعد حضوره جنازة صديقه وزميله الجندي أليكسيس هيملر الذي قٌتل في معركة إيبر الثانية ببلجيكا.

وفقاً لبعض الرويات، فإن زملاء ماكريه استرجعوا القصيدة التي نالت شهرة عالمية، بعدما تخلص منها بسبب أنه لم يكن راضياً عنها. ونُشرت القصيدة بعد ذلك في نفس العام في 8 ديسمبر في مجلة Punch اللندنية.

