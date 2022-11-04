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موسكو: أعلنت السلطات المعينة من موسكو الجمعة فرض "حظر تجول متواصل" في مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا حيث أجلى الروس آلاف المدنيين، متوقّعين هجوما عسكريا كبيرا للقوات الأوكرانية.

وأوضح نائب رئيس سلطات الاحتلال الروسي في خيرسون في مقطع فيديو على تلغرام "أعلن حظر تجول متواصل في مدينة خيرسون تى نتمكن من الدفاع عن مدينتنا" من دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول طريق تطبيقه، فيما دعا أكبر عدد ممكن من السكان إلى مغادرة المدينة.