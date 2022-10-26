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موسكو: غادر "أكثر من سبعين ألف مدني" منازلهم "في أسبوع" في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا بعدما باشرت سلطات الاحتلال الموالية لروسيا عملية إجلائهم في 19 تشرين الاول/اكتوبر، وفق ما أعلنت هذه السلطات الاربعاء.

وقال فلاديمير سالدو رئيس الإدارة الروسية لقناة "كريم 24" التلفزيونية "أنا واثق بان أكثر من سبعين الف (شخص) غادروا في اسبوع منذ تنظيم عملية عبور" الضفة اليمنى لنهر دنيبرو نحو الضفة اليسرى البعيدة من الجبهة.