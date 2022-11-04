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إيلاف من لندن: كشف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان عن تفاصيل إطلاق النار عليه خلال تجمع حاشد في خطاب للأمة، يوم الخميس.

قال خان لقناة (سكاي نيوز) من سرير المستشفى إنه أصيب أربع مرات، برصاصتين أصابتا ساقيه، وفي وصف إصاباته، قال طبيب في الغرفة إنه أصيب "في الفخذ الأيمن [برصاصتين]" و "رصاصتين في الفخذ الأيسر" - مضيفًا أن "ساقه اليسرى مكسورة".

وقال الطبيب إنه كان هناك كسر في ساق السيد خان اليمنى، وبالقرب من الشريان الرئيسي كان هناك بعض شظايا الرصاص.

أضاف: "إذا أصيبت هناك، لكان هناك الكثير من النزيف. اخرجنا شظايا الرصاص الاربعة لكنها لم تلمس اي أعضاء رئيسية".

عودة للشارع

وقال عمران خان: "بمجرد أن أتعافى، سأخرج مرة أخرى إلى الشوارع". وأضاف أن اثنين من الرماة حاولا اغتياله وقتلوا شخصا وجرحوا 11 آخرين.

وقال إن ثلاثة أشخاص وضعوا خطة لاغتياله، لكنه لم يذكر أسماء ولم يقدم أي دليل على مزاعمه.

وكان رئيس الوزراء السابق أجرى مقابلة مع قناة (سكاي نيوز) البريطانية، قبل ساعتين من إطلاق النار عليه ، حيث قال إنه يأمل ألا يكون هناك عنف خلال مسيرته في جميع أنحاء البلاد.

وقوع عنف

ولدى سؤاله عما إذا كان احتمال حدوث عنف يقلقه، قال: "لقد كنت على الطريق منذ ستة أشهر الآن، ومما رأيته أنا واثق من أنني سأتمكن من توجيهه خلال الانتخابات. سأكون قادرًا على القيام بالتوجيه من خلال الانتخابات وإحداث تغيير. لكن الاحتمال الآخر هو أنك لا تريده أن يسير في الاتجاه الآخر".

التقطت لقطات من مكان الحادث ما نقلته وسائل الإعلام المحلية عن المسلح الذي بدا وكأنه يهرب بينما حاول أفراد من الجمهور نزع سلاحه. وتستجوب الشرطة المهاجم المزعوم الذي ظهر في مقطع فيديو قائلا إنه نفذ إطلاق النار وتصرف بمفرده.

كان بطل لعبة الكريكيت الذي تحول إلى سياسي - والذي دعا إلى انتخابات جديدة منذ الإطاحة به من السلطة في أبريل - يلقي خطابات حماسية في التجمعات في جميع أنحاء البلاد.

مسيرة لاهور

وكان خان قد أمضى ستة أيام في مسيرة من لاهور إلى إسلام أباد في سعيه لتغيير جذري عندما وقع إطلاق النار.

وفي أعقاب الهجوم، نظم أنصاره احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وأغلقوا الطرق الرئيسية في المدن الكبرى واشتبكوا في بعض الأحيان مع الشرطة.

ودعا خان حزبه إلى استمرار الاحتجاجات حتى تلبية مطالبته بالتغيير السياسي في باكستان.

وكتب أسد عمر، أحد مساعديه المقربين، على تويتر: "اليوم، بعد صلاة الجمعة، ستكون هناك احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، والتي ستستمر حتى تلبية مطلب عمران خان".

وأدان رئيس الوزراء شهباز شريف، خليفة خان، إطلاق النار وأمر بإجراء تحقيق فوري.